Зарплата станет меньше после нового налогообложения: сколько придется доплачивать

Для наемных работников, так и для ФЛП устанавливаются новые налоги в 2024 году. Поэтому для кого-то военный сбор возрастет с 1,5% до 5%. Соответственно заработная плата лица уменьшится.

Как уменьшится зарплата в Украине после налогообложения

Государство установило новую ставку военного сбора. Теперь она составит на 3,5% больше, чем раньше. Поэтому физические лица, которые получают доход, что облагается, будут платить 5% военного сбора.

Читайте также Дошли до уровня 2021 года: в Украине стало больше работы

Обратите внимание! Для отдельных категорий плательщиков ставка останется 1,5%. Это касается военнослужащих ВСУ, СБУ, ГУР, Нацгвардии и других силовых структур. Кроме того, военнослужащие, которые находятся в зоне боевых действий, вообще не должны платить военный сбор.

Как свидетельствуют данные Госстата, за II квартал 2024 года заработная плата в среднем по экономике составляет 20 964 гривны.

составляет Поэтому до принятия законопроекта о повышении налога работник платил ежемесячно 18% и 1,5% военного сбора от полученного дохода, что составляет 3 773,5 гривны и 314,4 гривны соответственно. В конечном результате, человек получал почти 17 505 гривен.

В конечном результате, человек получал В то же время с новым военным сбором в 5%, а это 1 048 гривен от средней зарплаты за II квартал, окончательная сумма, которую получит физическое лицо, составит 16 142,5 гривны.

Напоминаем! Верховная Рада 10 октября приняла во втором чтении законопроект, которым предусмотрено повышение налогов. Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк в своем телеграмм-канале. В то же время по состоянию на 24 октября президент Владимир Зеленский не подписал закон о повышении налогов. Таким образом, до дня вступления в силу ставка военного сбора до сих пор составляет 1,5% для наемных работников.

Какие новые налоги устанавливаются

Кроме нового военного сбора в 5% для наемных лиц, вводится еще и военный сбор для плательщиков единого налога III группы ФЛП в размере 1% от дохода.

Для I, II и IV групп ФЛП вводится военный сбор в размере 10% от минимальной зарплаты. Она на сегодня составляет 8 000 гривен в месяц.

Известно, что ФЛП на упрощенной системе налогов, то есть предприниматели I, II, IV групп и плательщики III группы единого налога будут платить новый военный сбор уже с 1 октября, то есть задним числом.