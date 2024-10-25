Як зменшиться зарплата в Україні після оподаткування

Держава встановила нову ставку військового збору. Тепер вона становитиме на 3,5% більше, аніж раніше. Відтак фізичні особи, які отримують дохід, що оподатковується, сплачуватимуть 5% військового збору.

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Зверніть увагу! Для окремих категорій платників ставка залишиться 1,5%. Це стосується військовослужбовців ЗСУ, СБУ, ГУР, Нацгвардії та інших силових структур. Крім того, військовослужбовці, які перебувають у зоні бойових дій, взагалі не повинні сплачувати військовий збір.

Як свідчать дані Держстату, за II квартал 2024 року заробітна плата в середньому по економіці становить 20 964 гривні.

становить Відтак до прийняття законопроєкту про підвищення податку працівник платив щомісяця 18% та 1,5% військового збору від отриманого доходу, що складає 3 773,5 гривні та 314,4 гривні відповідно. У кінцевому результаті, людина отримувала майже 17 505 гривень.

У кінцевому результаті, людина отримувала Водночас з новим військовим збором у 5%, а це 1 048 гривень від середньої зарплати за II квартал, остаточна сума, яку отримає фізична особа, складе 16 142,5 гривні.

Нагадуємо! Верховна Рада 10 жовтня ухвалила у другому читанні законопроєкт, яким передбачено підвищення податків. Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк у своєму телеграм-каналі. Водночас станом на 24 жовтня президент Володимир Зеленський не підписав закон про підвищення податків. Таким чином, до дня набрання чинності ставка військового збору досі становить 1,5% для найманих працівників.

Які нові податки встановлюються

Крім нового військового збору в 5% для найманих осіб, запроваджується ще й військовий збір для платників єдиного податку ІІІ групи ФОП у розмірі 1% від доходу.

Для I, II та IV груп ФОП запроваджується військовий збір у розмірі 10% від мінімальної зарплатні. Вона на сьогодні становить 8 000 гривень на місяць.

Відомо, що ФОПи на спрощеній системі податків, тобто підприємці I, II, IV груп та платники III групи єдиного податку сплачуватимуть новий військовий збір вже з 1 жовтня, тобто заднім числом.