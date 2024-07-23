Налоговая служба запланировала 42 новые проверки компаний на 2024 год

В 2024 году запланировано более 3,3 тыс. проверок компаний и ФЛП. Из них 73% касаются компаний, а остальные - частных предпринимателей. В июне количество проверок компаний выросло на 42 единицы.

Где будут проверять больше всего

В течение года проверки ожидают 2 450 компаний и 915 ФЛП. В июне в список добавили 42 бизнеса, которые проверят во втором полугодии.

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Где запланировано больше всего проверок:

Киевская область – 26%;

Днепропетровская область – 8,1%;

Львовская область – 6,9%.

Меньше всего проверок запланировано в Херсонской области – 2 компании.

В каких регионах проведут больше всего проверок / Источник – Opendatabot

Какие бизнесы попали в обновленный список

Среди новых компаний, попавших в обновленный список проверок, на первом месте "СЕНС БАНК" с выручкой 12,9 миллиардов гривен, который занимает 7 позицию в Индексе Opendatabot среди банковских учреждений.

Налоговики также будут проверять ООО "АГРОПРОИНВЕСТ 08" с почти 2 миллиардами гривен дохода и ООО "АЛМА ВИН" с доходом 1,6 миллиарда гривен.

ТОП компаний, которые проверит налоговая / Источник – Opendatabot

Замыкает топ-10 ООО "ТРЕЙДИНГ ПРОДАКТ КОМПАНИ" с доходом более 326 миллионов гривен.