Подача отчетов – дело нелегкое, поэтому часто можно что-то забыть или совершить ошибку. Бухгалтер Михаил Смокович в комментарии 24 Каналу рассказал, что должны сделать все ФЛПы в этом месяце.
Интересно Кибербезопасность и бизнес: что нужно знать каждому предпринимателю
Налоговая декларация за 2023 год
ФЛП 3 группы на упрощенной системе налогообложения должны подать декларации за 2023 год до 9 февраля 2024 года. Впрочем, с этим процессом советуют не затягивать, чтобы потом не делать все в авральном режиме.
Я всегда советую предпринимателям не откладывать отчетность в длинный ящик. Зачем добавлять себе стресс перед дедлайном, или вставать ночью, потому что днем система перегружена? Именно поэтому я рекомендую закрыть все вопросы с отчетностями еще в январе и спокойно вернуться к текущей работе.
ФЛП 1 и 2 групп могут подавать декларации до 29 февраля, но лучше сделать это еще в первый месяц года, отмечает эксперт.
Уплата Единого налога
Фактически за IV квартал 2023 ФОПы 3 группы могут заплатить Единый налог (5% от доходов) до 19 февраля. Впрочем, откладывать платеж на столь долгий срок также не рекомендуется.
Предприниматели 1 и 2 группы по упрощенному налогообложению должны уплатить Единый налог за январь до 19 числа. Сумма платежей с 1 января 2024 составляет 302,80 гривны и 1420 гривен соответственно.
Кто может не платить Единый налог
С 1 августа 2023 года Единый налог платят все. Не платить могут только ФЛП 1 и 2 группы, зарегистрированные на временно оккупированных территориях или территориях, где ведутся боевые действия.
Если предприниматели пользовались льготой и не платили ЕН до августа 2023 года, нужно проверить, чтобы в электронном кабинете не было начислений.
Уплата ЕСВ
Уплатить ЕСВ за IV квартал 2023 все предприниматели должны до 19 января. Размер платежа – 4 422 гривны. На период военного положения и 12 месяцев после его завершения уплата Единого социального взноса добровольна, но в случае отсутствия платежа не будет начисляться страховой стаж.