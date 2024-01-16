Подача звітів – справа нелегка, тож часто можна щось забути або зробити помилку. Бухгалтер Михайло Смокович у коментарі 24 Каналу розповів, що повинні зробити усі ФОПи цього місяця.
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Податкова декларація за 2023 рік
ФОПи 3 групи на спрощеній системі оподаткування повинні подати декларації за 2023 рік до 9 лютого 2024 року. Втім, з цим процесом радять не затягувати, щоб потім не робити все в авральному режимі.
Я завжди раджу підприємцям не відкладати звітність у довгий ящик. Навіщо додавати собі стресу перед дедлайном, або вставати вночі, бо вдень система перенавантажена? Саме тому я рекомендую закрити всі питання зі звітностями ще в січні та спокійно повернутися до поточної роботи.
ФОПи 1 та 2 груп можуть подавати декларації до 29 лютого, але краще зробити це ще в перший місяць року, зауважує експерт.
Сплата Єдиного податку
Фактично за IV квартал 2023 року ФОПи 3 групи можуть заплатити Єдиний податок (5% від доходів) до 19 лютого. Втім, відкладати платіж на такий довгий термін також не рекомендується.
Підприємці 1 та 2 групи на спрощеному оподаткуванні повинні сплатити Єдиний податок за січень до 19 числа. Сума платежів з 1 січня 2024 року складає 302,80 гривні та 1420 гривень відповідно.
Хто може не платити Єдиний податок
З 1 серпня 2023 року Єдиний податок платять всі. Не платити можуть лише ФОПи 1 та 2 групи, які зареєстровані на тимчасово окупованих територіях або територіях, де ведуться бойові дії.
Якщо підприємці користувалися пільгою і не платили ЄП до серпня 2023 року, то потрібно перевірити, щоб в електронному кабінеті не було нарахувань.
Сплата ЄСВ
Сплатити ЄСВ за IV квартал 2023 року усі підприємці повинні до 19 січня. Розмір платежу – 4 422 гривні. На період воєнного стану та 12 місяців після його завершення сплата Єдиного соціального внеску є добровільною, але у випадку відсутності платежу не буде нараховуватися страховий стаж.