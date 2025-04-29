Дедлайн до 1 мая: кто должен подать налоговую декларацию в 2025 году

С 1 января 2025 года в Украине стартовала кампания по декларированию доходов, полученных в 2024 году. Граждане, которые обязаны отчитаться о своих доходах, должны подать декларацию до 1 мая 2025 года, а уплатить налоги до 1 августа.

Кто должен подавать декларацию

Подать декларацию обязаны те граждане, которые в 2024 году получили доходы, что подлежат обязательному декларированию согласно Налоговому кодексу Украины, информирует 24 Канал.

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Это касается доходов:

с которых при выплате не удерживался налог на доходы физических лиц (НДФЛ);

полученных от лиц, которые не являются налоговыми агентами (например, за сдачу в аренду имущества, продажу недвижимости или сельскохозяйственной продукции физическим лицам);

в виде наследства или подарков от лиц, которые не являются ближайшими родственниками;

от продажи инвестиционных активов;

в виде дополнительных благ (например, прощенного долга или кредита в пределах определенной суммы);

из иностранных источников.

Важно. Если доходы уже были обложены налогом работодателем, банком, страховой компанией или негосударственным пенсионным фондом, подавать декларацию не нужно. За несвоевременное представление декларации предусмотрен штраф – 340 гривен. В случае повторного нарушения сумма штрафа возрастет до 1020 гривен.

Как подать декларацию

Есть несколько способов подачи декларации:

Лично или через уполномоченное лицо, заполнив соответствующую форму и обратившись в налоговую;

Через "Электронный кабинет налогоплательщика", где часть данных подтягивается автоматически;

По почте с уведомлением о вручении и описью вложения (не позднее чем за 5 дней до окончания срока подачи).

Если вы хотите воспользоваться правом на налоговую скидку, декларацию можно подать до 31 декабря 2025 года.

Сколько налогов нужно уплатить

За доходы, полученные в 2024 году, нужно уплатить:

18% налога на доходы физических лиц (НДФЛ);

1,5% военного сбора (по ставке, действовавшей в 2024 году).

Учтите. Итого общая ставка налоговой нагрузки составляет 19,5%. Стоит помнить, что с 2025 года военный сбор увеличен до 5%, но эта норма будет касаться уже доходов, полученных в 2025 году.