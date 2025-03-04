Как и за что платить налоги украинцам за рубежом

Украинцам, которые получают доходы за рубежом, стоит помнить о налоговых обязательствах перед государством. В то же время у вас могут возникать вопросы относительно того, как их платить, как избежать двойного налогообложения.

Какие налоги нужно платить

В Государственной налоговой службе напомнили, что такие граждане должны подать декларацию о доходах и уплатить соответствующие налоги. Любой доход, полученный за пределами Украины, подлежит налогообложению, информирует 24 Канал.

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В частности, применяются следующие ставки:

18% – налог на доходы физических лиц (НДФЛ);

1,5% – военный сбор (действует только для доходов, полученных до 1 января 2025 года).

Заметьте. Если доход начислен в иностранной валюте, то для расчета сумма пересчитывается в гривну по официальному курсу НБУ на день начисления.

Как избежать двойного налогообложения

Если вы уже уплатили налоги за рубежом, повторно в Украине этого делать не нужно. Однако важно, чтобы страна, где получен доход, имела соглашение с Украиной об избежании двойного налогообложения.

Чтобы воспользоваться этой нормой, необходимо:

Получить справку об уплаченных налогах в иностранном государстве.

Легализовать документ в соответствующих органах той страны (через консульство или другие учреждения, имеющие такие полномочия).

Важно! Сумма налога, уплаченного за рубежом, может быть зачислена в Украине, но не более той, которую нужно было бы уплатить в Украине.

Например:

Если в другой стране было уплачено 100 000 гривен, а в Украине необходимо было бы уплатить 80 000 гривен, то налог в нашей стране уже не уплачивается.

Если же за рубежом уплачено 80 000 гривен, а в Украине нужно 100 000 гривен, тогда придется доплатить 20 000 грн.

Если документы об уплате налогов отсутствуют, можно подать заявление в украинскую налоговую и перенести срок подачи декларации до 31 декабря.

Если вы получали благотворительную помощь за рубежом

Граждане, которые находятся за границей из-за войны и получают временную защиту, имеют разные налоговые обязательства в зависимости от источника дохода:

Не нужно подавать декларацию и платить налоги, если получали денежную или гуманитарную помощь от иностранных правительств или благотворительных фондов.

Декларацию необходимо подавать, если получали любые другие доходы, в частности зарплату или прибыль от фриланса.

Как подать декларацию, находясь за границей

Украинцы, которые временно проживают за границей, могут подать декларацию такими способами:

Почтой – отправить документы с описью вложения не позднее чем за 5 дней до конечного срока подачи.

Электронно – через систему электронного документооборота в Украине.

Налоговая скидка

Украинцы также могут воспользоваться правом на налоговую скидку. Она предусматривает частичную компенсацию расходов, осуществленных в течение года, например на обучение или лечение.

Напомним, что сроки подачи деклараций и уплаты налогов установлены Налоговым кодексом Украины, а нарушение этих требований может привести к штрафам.