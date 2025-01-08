Поступления от "налога на Google" выросли на 40% и в 4 раза превысили ожидания, – Гетманцев

В 2024 году государственный бюджет Украины отчитался о значительном увеличении поступлений от налога на Google, которые составили 11,2 миллиарда гривен. Это на 40% больше, чем в предыдущем, 2023 году.

Какой доход в бюджет принес "налог на Google"

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на председателя комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниила Гетманцева.

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По "налогу на Google", предсказания и прогнозы, что он не заработает в Украине, нерезиденты не будут регистрироваться и выйдут с рынка Украины, не оправдались,

- отметил Гетманцев.

Наоборот, по его словам, поступления с так называемого "налога на Google" год от года растут.

В 4 раза больше, чем прогнозировали

Так, если в год введения поступления составили 4,3 миллиарда гривен, а в следующем 2023 году – 8 миллиардов гривен, то уже в 2024 году поступления достигли 11,2 миллиарда гривен.

"Это почти в 4 раза превышает сумму, которую рассчитывали получать по результатам принятия закона", - добавил депутат.

Гетманцев также отметил, что правительство ожидает, что следующие инициативы по имплементации директив DAC 7, ATAD I и ATAD II будут иметь такой же успех, как и "налог на Google".

Справочно. Это стало возможным благодаря принятию депутатами в 2021 году закона, который вводит налог на добавленную стоимость на услуги, предоставляемых украинцам международными интернет-компаниями, которые не зарегистрированы в стране. Закон, который вступил в силу в январе 2022 года, побудил несколько известных компаний объявить об увеличении стоимости услуг для украинских пользователей на 20%, что отражает новое налоговое бремя. Среди них такие компании, как Amazon, eBay, Adobe, Google и Facebook.