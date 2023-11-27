Ждите с 1 декабря: Верховная Рада возвращает налоговые проверки
ВР разблокировала возврат налоговых проверок с 1 декабря для бизнеса. О том, кого это касается, читайте дальше на 24 Канале.
Председатель комитета ВР по вопросам финансов – Даниил Гетьманцев – сообщил о том, что проверки рисковых предприятий будут возобновлены с 1 декабря 2023 года. Теперь ожидается подписание документа президентом. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.
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Что известно о законопроекте
Верховная Рада на заседании 17 октября поддержала в первом чтении законопроект №10016 о возврате налоговых проверок бизнесу. Отмечается, что проверки во время действия военного положения будут проводиться исключительно при безопасных условий их проведения.
Кого будут проверять
- Налогоплательщики в сфере производства и/или реализации подакцизной продукции.
- Налогоплательщики в сфере организации и проведения азартных игр в Украине.
- Налогоплательщики, предоставляющие/предоставляющие финансовые, платежные услуги.
- Нерезиденты, осуществляющие/осуществляющие в Украине деятельность через обособленные подразделения, в том числе постоянные представительства.
- Другие налогоплательщики, которые на основе показателей, сформированных по итогам 2021 года, соответствуют одному из определенных законом критериям.
В плановые проверки могут быть включены плательщики, которые за 2021 год:
- имели вдвое большую дебиторскую задолженность, чем кредиторскую;
- имели уровень уплаты налога на прибыль менее 50% по отрасли и НДС меньше 50% по отрасли;
- годовой доход составляет более 10 миллионов гривен, при этом общая сумма расходов составляет более 75% от суммы годового дохода.
Для кого мораторий продолжается
С 1 декабря 2023 года будет действовать мораторий на:
- проведение документальных проверок плательщиков единого налога I и II групп – до 1 декабря 2024 года;
- проведение документальных проверок налогоплательщиков, налоговым адресом является временно оккупированные территории и территории активных/возможных боевых действий ;
- проведение фактических проверок по местонахождению объектов налогообложения, которые расположены на временно оккупированных территориях и территориях активных/возможных боевых действий.