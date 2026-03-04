ФЛП начали присылать "письма счастья": что надо обязательно проверить
- ФЛП получают уведомления о налоговой задолженности, которые могут содержать устаревшие данные, что следует проверить.
- ФЛП отвечает за долги всем своим имуществом, но закон защищает единственное жилье, если оно является местом постоянного проживания и не превышает социальные нормы площади.
ФЛП начали массово поступать так называемые "письма счастья" о якобы налоговой задолженности. Но паниковать сразу не стоит: есть четкий алгоритм действий, которые надо выполнить в данной ситуации.
Почему ФЛП приходят письма о налоговом долге?
Предприниматели могут получать письма о задолженности, однако данные в них могут быть устаревшими или неточными, говорит налоговый консультант Михаил Смокович.
Отправляют письма в электронке, массовой рассылкой. Сообщают о наличии налогового долга. Такое информирование – это ок. Не всегда эти письма актуальны, но если получили – заходим в кабинет плательщика и проверяем,
– говорит Смокович.
Как ФЛП проверить, есть ли долг?
Такой долг может быть начислен, если предприниматель не оплатил:
- ЕСВ;
- единый налог;
- или другой налог.
Чтобы выяснить реальное положение дел, стоит зайти в электронный кабинет налогоплательщика. Именно там можно увидеть актуальную информацию: есть ли задолженность, переплата или все уплачено вовремя:
- В кабинете отображается полная история движения средств и все начисления.
- Далее нужно проверить расчеты с бюджетом: выбрать конкретный налог, просмотреть баланс, наличие переплат или долга.
Могут ли у ФЛП забрать жилье за долги?
В соответствии со статьей 52 Гражданского кодекса Украины, физическое лицо-предприниматель отвечает за долги, которые возникли из-за предпринимательской деятельности, всем имуществом, которое ему принадлежит.
Поэтому если у предпринимателя возникает налоговый долг, долг перед банком, контрагентами или есть решение суда о взыскании денег, ответственность может распространяться не только на бизнес-счета или оборудование, но и на личные деньги, авто, недвижимость и другое имущество.
В то же время закон предусматривает минимальную защиту жилья. Есть определенный перечень имущества, на которое нельзя обращать взыскание. К нему может принадлежать единственное жилье должника, если оно является местом постоянного проживания и не превышает установленные социальные нормы площади.
Как налоговая взимает долги ФЛП?
В прошлом году Налоговая служба Украины внедрила новую автоматизированную систему, которая позволила взыскать более 100 миллионов гривен налогового долга с более 2 тысяч предприятий.
Новая система автоматически списывает средства со счетов юридических лиц, минимизируя человеческий фактор и усиливая эффективность борьбы с налоговой задолженностью.