Как пострадал Египет
Во время конференции Американской торговой палаты Мааит сказал, что правительство стремится к гибкости обменного курса, а также спроса и предложения на рынке.
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Дело в том, что доход Египта от Суэцкого канала упал почти вдвое на фоне того как крупные судоходные компании стали отказываться от маршрутов по Красному морю из-за нападений йеменских хуситов. Вместо этого компании направляют свои суда гораздо более длинным путем вокруг мыса Доброй Надежды.
По словам Маита, Египет стремится достичь профицита ВВП в пределах 3,5% в течение следующего финансового года. Правительство Египта разрабатывает план погашения задолженности по нефти и газу и рассчитывает реализовать несколько сделок на сумму до 3,5 миллиарда долларов.
При чем здесь хуситы
С начала ноября 2023 года йеменские хуситы начали нападения на корабли в Красном море. Они утверждают, что их атаки на этот морской путь являются попыткой противостоять израильским действиям против палестинцев в секторе Газа.
А уже с декабря того же года хуситы начали регулярно атаковать суда в Красном море. В ответ на это с середины января США и их союзники наносят удары по позициям хуситов в Йемене.