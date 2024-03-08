Как пострадал Египет

Во время конференции Американской торговой палаты Мааит сказал, что правительство стремится к гибкости обменного курса, а также спроса и предложения на рынке.

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Дело в том, что доход Египта от Суэцкого канала упал почти вдвое на фоне того как крупные судоходные компании стали отказываться от маршрутов по Красному морю из-за нападений йеменских хуситов. Вместо этого компании направляют свои суда гораздо более длинным путем вокруг мыса Доброй Надежды.

Интересно! В январе доход Египта от пропуска судов через Суэцкий канал составил около 428 миллионов долларов по сравнению с 804 миллионами долларов за аналогичный период 2023 года. А количество судов, проплывающих через канал, упало на 36%.

По словам Маита, Египет стремится достичь профицита ВВП в пределах 3,5% в течение следующего финансового года. Правительство Египта разрабатывает план погашения задолженности по нефти и газу и рассчитывает реализовать несколько сделок на сумму до 3,5 миллиарда долларов.

При чем здесь хуситы

С начала ноября 2023 года йеменские хуситы начали нападения на корабли в Красном море. Они утверждают, что их атаки на этот морской путь являются попыткой противостоять израильским действиям против палестинцев в секторе Газа.

Напомним! Хуситы поддерживают палестинское движение Хамас, которое с октября 2023 года воюет с Израилем. Они также заявляют, что их цели - только суда, "связанные с Израилем".

А уже с декабря того же года хуситы начали регулярно атаковать суда в Красном море. В ответ на это с середины января США и их союзники наносят удары по позициям хуситов в Йемене.

Напомним! В конце февраля хуситы повредили четыре морских кабеля в Красном море, что повлекло перебои в Интернет-связи между Европой и Азией.