Як постраждав Єгипет

Під час конференції Американської торговельної палати Мааїт сказав, що уряд прагне до гнучкості обмінного курсу, а також попиту та пропозиції на ринку.

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Річ у тім, що дохід Єгипту від Суецького каналу упав майже удвічі на тлі того як великі судноплавні компанії стали відмовлятися від маршрутів Червоним морем через напади єменських хуситів. Натомість компанії спрямовують свої судна набагато довшим шляхом навколо мису Доброї Надії.

Цікаво! У січні дохід Єгипту від пропуску суден через Суецький канал склав близько 428 мільйонів доларів у порівнянні з 804 мільйонами доларів за аналогічний період 2023 року. А кількість суден, що пропливають через канал, впала на 36%.

За словами Маїта, Єгипет прагне досягти профіциту ВВП у межах 3,5% протягом наступного фінансового року. Уряд Єгипту розробляє план погашення заборгованості по нафті та газу і розраховує реалізувати кілька угод на суму до 3,5 мільярдів долар.

До чого тут хусити

З початку листопада 2023 року єменські хусити розпочали напади на кораблі у Червоному морі. Вони стверджують, що їхні атаки на цей морський шлях є спробою протистояти ізраїльським діям проти палестинців у секторі Газа.

Нагадаємо! Хусити підтримують палестинський рух Хамас, який з жовтня 2023 року воює з Ізраїлем. Вони також заявляють, що їхні цілі - лише судна, "пов'язані з Ізраїлем".

А вже з грудня того ж року хусити почали регулярно атакувати судна в Червоному морі. У відповідь на це з середини січня США та їхні союзники завдають ударів по позиціях хуситів у Ємені.

Нагадаємо! У кінці лютого хусити пошкодили чотири морські кабелі у Червоному морі, що спричинило перебої в Інтернет-зв'язку між Європою та Азією.