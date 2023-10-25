НАПК хочет наложить санкции одного из топовых представителей Bacardi

Как известно, мировой производитель алкоголя Bacardi продолжает работать в России. НАПК внесло компанию в международные спонсоров войны, а теперь взялось и за ее менеджмент.

Топпредставитель Bacardi в санкционном списке

В НАПК сообщили, что Константин Якимов теперь находится среди кандидатов на попадание в санкционный список. Он сейчас возглавляет представительство Bacardi в Казахстане.

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Якимов является гражданином России и отстаивает продолжение работы компании на российском рынке. В частности, из-за его решения продукция Bacardi есть не только на территории агрессора, а на временно оккупированных территориях Украины.

Кстати! Компания Bacardi обещала покинуть российский рынок после начала полномасштабного вторжения, но впоследствии решила просто отмалчиваться на неудобные вопросы.

НАПК уже сообщило СБУ о необходимости наложить санкции на этого представителя Bacardi. В агентстве ожидают, что этот шаг создаст Якимову множество проблем. Например, он не сможет открыть счет в зарубежном банке или получить визу во многие страны.

Украинские ведомства надеются, что проблемы Якимова заставят Bacardi пересмотреть свою позицию относительно деятельности в России и покинуть российский рынок. Кроме того, это должно предостеречь другие международные бренды и их топ-менеджмент к продолжению сотрудничества с агрессором.