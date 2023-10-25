Топпредставник Bacardi у санкційному списку
У НАЗК повідомили, що Константін Якімов тепер перебуває серед кандидатів на потрапляння у санкційний список. Він зараз очолює представництво Bacardi у Казахстані.
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Якімов є громадянином Росії та відстоює продовження роботи компанії на російському ринку. Зокрема, через його рішення продукція Bacardi є не лише на території агресора, а на тимчасово окупованих територіях України.
НАЗК вже повідомило СБУ про потребу накласти санкції на цього представника Bacardi. В агенстві очікують, що цей крок створить Якімову багато проблем. Наприклад, він не зможе відкрити рахунок у закордонному банку або отримати візу до багатьох країн.
Українські відомства сподіваються, що проблеми Якімова змусять Bacardi переглянути свою позицію щодо дільності в Росії та покинути російський ринок. Окрім того, це має застерегти інші міжнародні бренди та їхній топменежмент щодо продовження співпраці з агресором.