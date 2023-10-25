Топпредставник Bacardi у санкційному списку

У НАЗК повідомили, що Константін Якімов тепер перебуває серед кандидатів на потрапляння у санкційний список. Він зараз очолює представництво Bacardi у Казахстані.

Читайте також Замало пакетів санкцій: ЄС імпортував з Росії критичні метали на 13 мільярдів євро

Якімов є громадянином Росії та відстоює продовження роботи компанії на російському ринку. Зокрема, через його рішення продукція Bacardi є не лише на території агресора, а на тимчасово окупованих територіях України.

До речі! Компанія Bacardi обіцяла покинути російський ринок після початку повномасштабного вторгення, але згодом вирішила просто відмовчуватися на незручні запитання.

НАЗК вже повідомило СБУ про потребу накласти санкції на цього представника Bacardi. В агенстві очікують, що цей крок створить Якімову багато проблем. Наприклад, він не зможе відкрити рахунок у закордонному банку або отримати візу до багатьох країн.

Українські відомства сподіваються, що проблеми Якімова змусять Bacardi переглянути свою позицію щодо дільності в Росії та покинути російський ринок. Окрім того, це має застерегти інші міжнародні бренди та їхній топменежмент щодо продовження співпраці з агресором.