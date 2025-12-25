Новые правила для ФЛП внедряют уже в 2027 году: будут ли штрафы

С 1 января 2027 года малые предприниматели в Украине будут платить НДС. Минфин уже согласовывает определенные нюансы, такие как автоматическая регистрация, формирование кредита и вопросы штрафов.

НДС для ФЛП в 2027 году: какие будут изменения

Изменения касаются внедрения НДС для плательщиков единого налога и упрощению администрирования налогов, пишет 24 Канал со ссылкой на Минфинансов.

Смотрите также Готовят масштабные изменения: зачем Украине реформировать налоговую систему для ФЛП

В частности, будут действовать следующие правила:

Автоматическая регистрация и сервисный подход

Минфин вместе с налоговой службой разрабатывает механизм автоматической регистрации плательщиками НДС для ФЛП, которые по объему операций обязаны стать плательщиками НДС.

Формирование кредита

ФЛП, объем налогооблагаемых операций которых за последние 12 месяцев превышает нормативный порог, планируют дать период для накопления налогового кредита.

Налоговая накладная и декларация "в один клик"

Планируется автоматическое предварительное заполнение деклараций в электронном кабинете плательщика, налоговых накладных и других сведений ГНС. Для ФЛП отчетный период планируют увеличить с месячного до квартального.

Переходный период и запрет штрафов

2027 год будет считаться переходным: предусматривают определенный период отсрочки, необходим на обучение, создание приложений и их тестирование. В этот период штрафы за ошибки в администрировании НДС не будут применять.

Что известно о введении изменений для ФЛП?