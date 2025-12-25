Новые правила для ФЛП внедряют уже в 2027 году: будут ли штрафы
- С 2027 года малые предприниматели в Украине будут платить НДС, с автоматической регистрацией плательщиков.
- Предусмотрен переходный период для обучения и тестирования новых систем, в Минфине рассказали, будут ли применять штрафы.
С 1 января 2027 года малые предприниматели в Украине будут платить НДС. Минфин уже согласовывает определенные нюансы, такие как автоматическая регистрация, формирование кредита и вопросы штрафов.
НДС для ФЛП в 2027 году: какие будут изменения
Изменения касаются внедрения НДС для плательщиков единого налога и упрощению администрирования налогов, пишет 24 Канал со ссылкой на Минфинансов.
В частности, будут действовать следующие правила:
- Автоматическая регистрация и сервисный подход
Минфин вместе с налоговой службой разрабатывает механизм автоматической регистрации плательщиками НДС для ФЛП, которые по объему операций обязаны стать плательщиками НДС.
- Формирование кредита
ФЛП, объем налогооблагаемых операций которых за последние 12 месяцев превышает нормативный порог, планируют дать период для накопления налогового кредита.
- Налоговая накладная и декларация "в один клик"
Планируется автоматическое предварительное заполнение деклараций в электронном кабинете плательщика, налоговых накладных и других сведений ГНС. Для ФЛП отчетный период планируют увеличить с месячного до квартального.
- Переходный период и запрет штрафов
2027 год будет считаться переходным: предусматривают определенный период отсрочки, необходим на обучение, создание приложений и их тестирование. В этот период штрафы за ошибки в администрировании НДС не будут применять.
Что известно о введении изменений для ФЛП?
Сейчас Украина договорилась с МВФ о новой программе поддержки на уровне персонала, однако есть определенные условия. Среди них – устранением лазеек в действующем трудовом кодексе – закрытие схемы "ФЛП вместо найма" и отменой льгот для регистрации плательщика НДС.
Украинская власть не будет отменять льготы для ФЛП, однако хочет выровнять правила для предпринимателей на упрощенной системе и плательщиков НДС, чтобы предотвратить уклонение от налогов крупным бизнесом.
Законопроект о НДС для ФЛП может вступить в силу 1 января 2027 года, позволяя бизнесу подготовиться. Тогда ФОПы 3-й группы с лимитом в 1 миллион станут плательщиками НДС, а ставка их единого налога снизится с 5% до 3%.
На одного ФЛП это более 60 тысяч гривен уплаты НДС дополнительно в год (по данным 2024 года). Однако впоследствии НДС может составить 20% с дохода, если ФЛП не получит зарегистрированных налоговых накладных от своих поставщиков.