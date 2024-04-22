Скандал со строительством в оккупированном Мариуполе: немецкий Knauf выходит из России

Недавно компания Knauf попала под огонь критики. Согласно журналистскому расследованию, немецкая корпорация помогала россиянам отстраивать уничтоженный же ими Мариуполь.

Почему компания выходит из России

Поэтому, стало известно, что немецкий производитель стройматериалов Knauf полностью сворачивает свою деятельность в России после более 30 лет работы на российском рынке. Отмечается, что компания так и не назвала причины выхода из России. Лишь заявила, что это происходит на фоне "текущих событий".

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В частности, в заявлении компании отмечается, что она решила передать местному менеджменту весь бизнес. Включая добычей, производством и продажей для того, чтобы сохранить рабочие места более чем 4 000 сотрудников.

Что за скандал со строительством в Мариуполе

Соответствующее решение еще ждет одобрения российскими властями. По данным СМИ, Knauf уже проинформировала Кремль.

Как стало известно, в начале апреля появилось расследование, которое выявило, что компании Knauf и WKB Systems строят объекты в Мариуполе. В свою очередь, в Knauf отрицают свое участие в строительных работах в захваченном Россией украинском городе.

С февраля 2022 года компания Knauf больше не экспортирует товары из России и не импортирует их в Россию,

– заявила представительница пресс-службы Knauf.

После появления расследования в правительстве Германии заявили, что таможенная служба и прокуратура должны выяснить, нарушили ли немецкие компании санкции.