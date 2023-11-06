Швейцарский Nestle – в списке международных спонсоров войны: какие популярные товары есть на прилавках

Несмотря на полномасштабное нападение России на Украину, Nestle решил оставаться на рынке оккупантов. Компания даже инвестирует средства в развитие территории агрессора.

Пополнение списка международных спонсоров войны

Национальное агентство по предотвращению коррупции сообщило, что теперь Nestle находится в списке международных спонсоров войны против Украины. Компания не только продолжает активно работать на российском рынке, но вкладывает значительные деньги в расширение своих мощностей на территории агрессора.

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Один из крупнейших производителей продуктов питания, работающий в 187 странах, решил, что деньги куда важнее репутации и принципов.

Несмотря на российскую агрессию, Nestle продолжает работать в России, поставлять товары агрессору и расширять свою российскую производственную базу,

– сообщили в НАПК.

Среди популярных товаров компании, которые можно встретить на украинских прилавках, есть KitKat, Nescafé, Nesquik, Nestea. Nestle производит растворимый кофе, минеральную воду, шоколад, мороженое, молочные продукты, детское питание и многие другие товары.

Доходы от российского рынка составляют всего 2% от общего показателя, но Nestle не покидает территорию агрессора, мотивируя это "заботой о сотрудниках" и "потребностью обеспечить россиян товарами первой необходимости".

В 2021 году Nestle уплатил в бюджет России 25 миллионов долларов. Отчета за 2022 год компания пока не показала, а в 2023 году вообще обратилась в российский Минфин закрыть все финансовые данные, связанные с ее дочерними компаниями на территории агрессора.