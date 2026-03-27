Компания Netflix меняет цены: сколько придется потратить на подписку

Компания Netflix повышает цены на все виды подписок. Они подорожают на 1–2 доллара. Повышение цен касается как новых, так и действующих подписчиков.

Как вырастут цены на Netflix?

Цены вырастут начиная с 26 марта, о чем пишет MacRumors.

Цены в частности будут такими:

подписка с рекламой – 8,99 доллара в месяц (вместо 7,99 доллара);

стандартный тариф – 19,99 доллара в месяц (ранее 17,99 доллара).

В то же время самый дорогой тариф Premium теперь стоит 26,99 доллара в месяц (ранее его цена составляла 24,99 доллара).

Обратите внимание! Также на 1 доллар растет цена за добавление дополнительного пользователя.

Новые пользователи уже будут видеть обновленные цены. В то же время для действующих подписчиков изменения будут вводиться в течение следующих недель.

Их будут сообщать за месяц до применения новых тарифов,

– говорится в материале.

Как отмечает Morning Brew, цена стандартной подписки компании Netflix без рекламы выросла с 7,99 доллара в 2011 году до 19,99 доллара в 2026 году. То есть речь идет об увеличении на 150% за 15 лет.

MacRumors отмечает, что в связи с ценой 27 долларов в месяц тариф Premium от Netflix является самой дорогой отдельной подпиской на стриминговый сервис.

Важно! В то же время никаких изменений в подписках, кроме цены, нет.

