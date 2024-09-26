Неуплата налогов: какие последствия ждут украинских ФЛП

26 сентября 2024, 14:00
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Автор: Екатерина Добровольская

Источник:

Государственная Налоговая Служба

Декларирование и уплата налогов является обязанностью налогоплательщика, который несет ответственность за невыполнение или ненадлежащее выполнение этой обязанности. Несвоевременная уплата единого налога может привести к штрафам.

Чем грозит неуплата налогов

Как сообщают в Государственной налоговой службе, налогоплательщик несет ответственность за невыполнение или ненадлежащее выполнение налоговой обязанности, за исключением случаев, предусмотренных законом.

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Несвоевременная уплата единого налога ведет к финансовым санкциям:

  • ФЛП I – II группы: штраф 50% ставки единого налога (фиксированный).
  • ФЛП III группы: размер штрафа зависит от срока задержки.
  • Пеня рассчитывается в соответствии со статьей 129 Кодекса.

Обратите внимание! При долге более 60 необлагаемых минимумов направляется налоговое требование. Если долг не уплачивается, контролирующий орган может обратиться в суд через 30 дней после требования.

Могут ли арестовать имущество за неуплату налогов

Неуплата налогов может грозить арестом имущества. Постановление об аресте имущества выносит исполнитель в течение следующего рабочего дня после обнаружения имущества. Арест накладывается на все имущество должника с учетом расходов и штрафов.