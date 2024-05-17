Neuralink Илона Маска ищет претендентов для имплантации мозгового чипа

Американская компания Neuralink, которая занимается разработкой мозговых имплантатов, ищет кандидатов для имплантации своего второго мозгового чипа. Компания принимает заявки от потенциальных участников.

Компания хочет вживить второй чип

Neuralink ищет добровольца для своего имплантата Telepathy, который позволяет управлять электроникой с помощью мысли.

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Этот чип уже помог первому пациенту, Нолану Арбо, которому в январе этого года имплантировали устройство, и уже через месяц он мог управлять компьютерной мышью мыслями.

В подтверждение этого Neuralink опубликовали видео, где Нолан играет в шахматы, используя лишь силу своих мыслей.

Проблемы с мозговыми чипами

Недавно стало известно о механических неполадки с имплантированным чипом Neuralink вскоре после хирургического вмешательства. Во время первого испытания имплантата, тоньше человеческого волоса провода имплантата были непреднамеренно выведены из мозга пациента.

Это привело к снижению количества электродов, способных регистрировать мозговые сигналы. Однако, компания успешно восстановила способность имплантата отслеживать мозговые сигналы, изменив алгоритм, чтобы повысить его чувствительность.

Neuralink была осведомлена с потенциальными проблемами удаления проводов имплантов еще со времен предклинических испытаний на животных. Это произошло перед тем, как компания получила разрешение в США в прошлом году. Три источника утверждают, что компания решила, что риск достаточно низкий, и поэтому не меняла конструкцию своих имплантов.