Одна ошибка может дорого обойтись ФЛП: что нужно сделать в Едином государственном реестре

Неточности в Едином государственном реестре могут стать причиной неприятностей для предпринимателей, компаний и общественных организаций. Именно поэтому после обнаружения ошибки специалисты советуют не откладывать её исправление.

Что делать, если в ЕГР допущена ошибка

Порядок внесения изменений зависит от того, кто именно допустил ошибку – государственный регистратор или заявитель, пишет "Судебно-юридическая газета".

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В случае, если неверные данные появились из-за действий государственного регистратора, процедура исправления максимально проста:

Должностное лицо должно самостоятельно устранить неточность бесплатно. Закон обязывает сделать это в течение одного дня после обнаружения ошибки. Для владельца бизнеса или предпринимателя никаких дополнительных расходов в такой ситуации не предусмотрено.

Другая процедура действует в случаях, когда неточные сведения содержались в документах, которые подавал сам заявитель. Чаще всего речь идет об ошибках в:

личных данных;

датах;

адресах;

других регистрационных данных.

В такой ситуации для исправления информации необходимо обратиться к государственному регистратору с соответствующими документами. Кроме того, заявителю придется уплатить административный сбор за внесение изменений в реестр.

Сколько стоит исправление ошибки в ЕГР

Размер административного сбора определяется статьёй 32 Закона Украины "О государственной регистрации юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований". Конкретная сумма зависит от вида регистрационного действия и изменений, которые необходимо внести в ЕГР.

Также известно, что в отдельных случаях исправить ошибку можно через суд. После вступления в силу соответствующего судебного решения государственный регистратор вносит изменения в Единый государственный реестр без взимания какой-либо платы.

То есть владельцу бизнеса не придется оплачивать административный сбор, если основанием для внесения изменений стало решение суда.