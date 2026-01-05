Nike стал неожиданным "бенефициаром" ареста Мадуро из-за спортивного костюма

В ночь на субботу, 3 января, появилась первая информация об американской операции в Венесуэле, а чуть позже сам Дональд Трамп сообщил о захвате президента страны вместе с его женой. Фото Николаса Мадуро быстро облетели весь мир.

В чем был одет Мадуро?

Оказалось, что на одной из фотографий латиноамериканский диктатор одет в спортивный костюм Nike, после чего спрос на эту модель бренда вырос. Детали рассказывает 24 Канал со ссылкой на Indiatimes.

Смотрите также Каракас за три часа: как американцы захватили Мадуро и почему Венесуэла – это предупреждение Трампа

На вирусном изображении, которым президент США поделился в соцсетях, Мадуро "позирует" в сером спортивном комплекте Nike Tech Fleece – худи и штанах – вместе с шумопоглощающими наушниками и бутылкой воды.

Этот будничный спортивный образ неожиданно превратил напряженную международную тему в повод для шуток, особенно в X. Кроме того, интерес к бренду резко вырос в поиске, ведь люди пытались узнать конкретные вещи и найти похожие в онлайн-магазинах.



Мадуро и костюм Nike Tech Fleece / Коллаж 24 Канала

Кроме того, пользователи начали массово распространять скриншоты страницы товара и отмечали, что тот же цвет и даже размер, который якобы носил Мадуро, в частности 2XL, – вскоре распродали.

Интересно! Комплект от Nike в сети окрестили "The Maduro Grey".

К слову, согласно информации на сайте магазина, спортивный костюм стоит около 260 долларов. Однако пока компания Nike не делала никаких официальных заявлений относительно инцидента.



Мемы в сети об спортивном образе Мадуро / Скриншот 24 канала

Mathrubhumi пишет, что сообщения с упоминанием Nike Tech Fleece собрали десятки миллионов просмотров, а в отдельных вирусных обсуждениях показатель вовлеченности превышал 12%. Заметнее всего этот тренд проявился в США, Бразилии, Германии и Великобритании.

Что известно об аресте Мадуро?