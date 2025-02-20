Известная норвежская компания попала в скандал из-за поставок запчастей для оборонки России

Норвежская компания Kongsberg Automotive в 2022 –2024 годах поставляла автомобильные запчасти на сумму 2,7 миллиона евро турецкой компании Hidirusta Otomotiv.

Запчасти поставляли в Россию

Как выяснили журналисты проекта "Схемы" (Радио Свобода) и норвежского вещателя NRK, эта компания перепродавала запчасти в Россию, где они попадали на предприятия, связанных с оборонным комплексом, информирует 24 Канал.

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По информации из таможенных данных России, с июля 2022 по апрель 2024 года Hidirusta Otomotiv осуществила более 100 поставок продукции Kongsberg Automotive в Россию.

До начала полномасштабного вторжения эта турецкая компания не вела торговли с Россией, но после 2022 года российский рынок стал ее основным направлением деятельности,

– говорится в статье.

Российские компании, закупавшие запчасти, имеют связи с оборонным сектором. В частности:

" А.П.Р. " – поставляла автозапчасти компании "Оренбургагроснабтехсервис", которая имеет деловые отношения с "Кировским заводом", находящимся под санкциями США с 2023 года. Дочернее предприятие этого завода "Универсалмаш" изготавливает гусеничное шасси для российской военной техники.

" – поставляла автозапчасти компании "Оренбургагроснабтехсервис", которая имеет деловые отношения с "Кировским заводом", находящимся под санкциями США с 2023 года. Дочернее предприятие этого завода "Универсалмаш" изготавливает гусеничное шасси для российской военной техники. "Грузавтозапчасть-36" – сотрудничает с "Балтийским Лизингом", который обеспечивал техникой российские военные полигоны.

Важно! Россия активно использует гражданские грузовики для транспортировки военной техники и личного состава, а также для запуска дронов Shahed-136, которыми атакуют Украину.

Позиция Kongsberg Automotive

В ответ на запросы журналистов в Kongsberg Automotive сообщили, что прекратили все прямые поставки в Россию еще в 2022 году и не контролируют дальнейшую перепродажу запчастей. Однако компания признала, что должна была лучше проверить Hidirusta Otomotiv перед началом сотрудничества.

После расследования Kongsberg Automotive разорвала контракт с турецким партнером и ввела усиленные механизмы проверки клиентов.

Зато турецкая Hidirusta Otomotiv и российские компании "А.П.Р." и "Грузавтозапчасть-36" на запросы журналистов не ответили.

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Последствия сотрудничества

Уполномоченный президента Украины по вопросам санкционной политики Владислав Власюк отметил, что подобные схемы обхода санкций через Турцию подрывают эффективность санкционной политики ЕС.

Справочно. Kongsberg Automotive является производителем автозапчастей для таких мировых брендов, как Volvo, Ford, Ford Scania и Jaguar Land Rover.