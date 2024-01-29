"Укрпочта" выпускает новую марку: чему она посвящена

С начала полномасштабного вторжения, "Укрпочта" выпустила несколько марок, успевших стать легендарными. Сейчас формируется предзаказ на новый вариант.

Чему посвящена новая марка

В честь 30-летия "Укрпочта" представит новую почтовую марку. Генеральный директор компании Игорь Смилянский рассказал, что в настоящее время важно отмечать людей, которые продолжают работать, в частности, доставлять товары несмотря на постоянную опасность.

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Стоит отметить, что "Укрпочта" доставляет посылки по всей Украине, где есть такая возможность. Речь идет даже об особо опасных регионах.

Также почтовая компания занимается перевозкой гуманитарных грузов и спецпомощи для украинцев. Нельзя не отметить героизм почтальонов, которые под постоянными обстрелами доставляют пенсии пенсионерам, проживающим в прифронтовой зоне.

Игорь Смелянский Генеральный директор "Укрпочты" 2 февраля мы выпустим новую марку в серии "Героические профессии войны", посвященную почтовикам "Укрпочта всегда рядом с вами". Учитывая то, что Укрпочта первая приходит на освобожденные территории после ВСУ, то в новом блоке будет 2 марки "Укрпочта доставляет" и "ВСУ побеждают" потому что первое без второго невозможно.

Что будет изображено на марке

Смелянский опубликовал фото, на котором можно детально рассмотреть дизайн новинки. Несмотря на то, что на марке изображен водитель грузовика, это не выделяет какую-то должность в компании "Укрпочта".



Пример новой марки/Фото с Facebook Игоря Смилянского

Эта марка о каждом из них. И о тех, кто под пулями доставляет пенсии и помощь в прифронтовых регионах и о тех, кто утром даже после бессонных ночей и тревоги направляется в отделение автомобиля или сортировочного центра,

– отмечает Смелянский