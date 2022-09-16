Не только посылки: "Новая почта" привезла в Изюм интернет и электроэнергию

Почтовый оператор "Новая Почта" привез в деоккупированный Изюм в Харьковской области не только посылки, но и электроэнергию и интернет Starlink. Мобильное отделение работает с 12 до 15 часов.

"Новая почта" работает в Изюме

Почтовый оператор сообщил, что подключил свой Starlink и генератор, чтобы жители Изюма могли подзарядить телефоны и имели доступ к интернету. Отделение будет работать ежедневно с 12 до 15 часов и размещается по адресу город Изюм, улица Киевская.

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"Новая Почта" уже работает в Изюме / Фото – "Новая Почта"

, что "Новая почта" уже работает в Балаклее и Чугуеве на Харьковщине.

Подробнее Открылись в Чугуеве и Балаклее: "Новая почта" возобновляет отделения на деоккупированной Харьковщине

Почтовые услуги

В настоящее время в Изюме работает мобильное отделение и адресная доставка на прием и получение посылок до 30 килограммов.

Оплатить услуги по доставке на месте можно через мобильное приложение почтового оператора, картой через POS-терминал или отправить посылку за счет получателя.

Мобильное отделение пока не принимает наличные.

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