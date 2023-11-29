"Новая почта" открыла еще одно отделение в Румынии
Источник:Новая почта
"Новая почта" открыла новое отделение в Румынии. В следующем году компания планирует открыться в 18 странах Европы.
Расширение сети
Новое отделение откроется в Брашове. В Румынии это уже второе отделение Nova Post, а до конца года планируется запустить еще третье – в городе Констанца.
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Отделение работает ежедневно по адресу: г. Брашов, Str. Brânduselor 72. На этом отделении можно отправлять посылки до 30 кг в Украину и Молдову, а также получать и отправлять документы.Заметьте! Срок доставки в Украину составляет от 5 дней, в Молдову – от 3 дней.
Клиенты Nova Post в Румынии также могут вызвать курьера, чтобы забрать отправку из адреса и доставить на любую точку по всей стране. Через 6 месяцев работы в Румынии компания доставила посылки почти для 8000 человек.Справочно! Nova Post вышла на рынок Румынии в июне 2023 года. Отделение в Бухаресте приступило к работе по адресу B-dul Unirii 47 A, Sector 3. Это почтовое отделение, в котором можно получать и отправлять документы и посылки до 30 кг.
Отделение – по всей Европе
В настоящее время отделения "Новой почты" работают в Польше, Молдове, Литве, Чехии, Румынии, Германии, Словакии, Эстонии, Латвии и Венгрии. А в следующем году отделения заработают в большинстве европейских столиц.
Расписание открытия отделений:
- Ноябрь 2023 – Милан (Италия);
- Декабрь 2023 – Париж (Франция);
- Февраль 2024 - Мадрид (Испания) и Стамбул (Турция);
- Март 2024 - София (Болгария) и Лондон (Великобритания);
- Апрель 2024 - Дублин (Ирландия) и Амстердам (Нидерланды);
- Май 2024 — Брюссель (Бельгия), а также Берн (Швейцария) и Лиссабон (Португалия);
- Июнь 2024 - Любляна (Словения) и Загреб (Хорватия);
- Июль 2024 - Афины (Греция) и Копенгаген (Дания);
- Август 2024 – Хельсинки (Финляндия);