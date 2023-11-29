"Новая почта" открыла еще одно отделение в Румынии

"Новая почта" открыла новое отделение в Румынии. В следующем году компания планирует открыться в 18 странах Европы.

Расширение сети

Новое отделение откроется в Брашове. В Румынии это уже второе отделение Nova Post, а до конца года планируется запустить еще третье – в городе Констанца.

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Отделение работает ежедневно по адресу: г. Брашов, Str. Brânduselor 72. На этом отделении можно отправлять посылки до 30 кг в Украину и Молдову, а также получать и отправлять документы.

Срок доставки в Украину составляет от 5 дней, в Молдову – от 3 дней.

Клиенты Nova Post в Румынии также могут вызвать курьера, чтобы забрать отправку из адреса и доставить на любую точку по всей стране. Через 6 месяцев работы в Румынии компания доставила посылки почти для 8000 человек.

Отделение – по всей Европе

Nova Post вышла на рынок Румынии в июне 2023 года. Отделение в Бухаресте приступило к работе по адресу B-dul Unirii 47 A, Sector 3. Это почтовое отделение, в котором можно получать и отправлять документы и посылки до 30 кг.

В настоящее время отделения "Новой почты" работают в Польше, Молдове, Литве, Чехии, Румынии, Германии, Словакии, Эстонии, Латвии и Венгрии. А в следующем году отделения заработают в большинстве европейских столиц.

Расписание открытия отделений: