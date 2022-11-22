Новая почта возобновила доставку в Херсон, но по определенным правилам

Почтовый оператор Новая почта сообщила своим клиентам о возобновлении работы отделений в Херсоне. Во вторник, 22 ноября, компания приостановила работу из-за артиллерийских обстрелов.

Новая почта возобновила работу в Херсоне

В комментариях под постом от 20 ноября почтовый оператор сообщил одной из клиенток, что Новая почта была вынуждена приостановить работу в Херсоне. Однако уже 22 ноября компания возобновила работу своих отделений.

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Оператор сообщал, что все посылки хранятся в Николаеве в отделении №1.

Новая почта прекратила работу в Херсоне / Скриншот по фейсбуку почтового оператора

Какие правила будут действовать

11 ноября Новая почта и Укрпочта креативно анонсировали возобновление работы в Херсоне, использовав логотипы собственные логотипы. Как это было, смотрите здесь.

Как отмечают в пресс-службе ведомства, отделения Новой почты в Херсоне закрыли ранее рабочий график из-за артиллерийских обстрелов. Но уверяют, что это уже отработанная практика, которую компания внедрила в своих отделениях во всех городах, находящихся в непосредственной близости от зоны боевых действий, таких как Харьков и Херсон.

Отделения не работают во время воздушной тревоги и угрозы артиллерийских обстрелов. Персонал и посетители должны пройти до ближайшего укрытия. В пресс-службе подчеркивают, что это вынужденное действие для безопасности жизни сотрудников и клиентов.

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