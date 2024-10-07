"Новая Почта" ожидает логистических трудностей из-за новых налогов на посылки

В "Новой почте" прогнозируют о возможном логистическом коллапсе и серьезных задержках доставки посылок. Причиной этого называют введение новых налогов на международные посылки.

Как налог повлияет на компанию

Совладелец компании Владимир Попершнюк считает эту инициативу одной из худших для экономики, особенно на фоне роста налогов и новых регуляций.

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По его словам, основная проблема заключается в негативном фискальном эффекте от налогообложения посылок. Государство уже сейчас тратит больше на таможенные процедуры, чем получает доходов от налогообложения. И это касается посылок стоимостью от 150 евро.

Заметьте! После снижения налогового порога к бюджетным потерям добавятся еще и более дешевые посылки, что только усилит убытки.

Будет ли логистический коллапс

Попершнюк отметил, что введение новых налогов на посылки повлияет на миллионы граждан, которые столкнутся с проблемами налоговых процедур, что, кроме финансовых убытков для государства, приведет к потере поддержки среди населения.

Владимир Попершнюк Совладелец "Новой Почты" Сейчас мы растаможиваем только 2% посылок, хотя таможенные процедуры приходит каждая посылка, поэтому потери времени достигают почти сутки. Не надо быть провидцем, чтобы увидеть логистический коллапс и огромные задержки доставки, если под налог попадут все посылки.

Он подытожил, что для увеличения бюджетных доходов без значительного ущерба для экономики необходимо делать противоположное – повышать беспошлинный порог и упрощать таможенные процедуры.