Мошенники рассылают рекламу якобы от "Новой почты"

Как сообщили в "Новой почте", телеграмм-каналами и каналами в Вайбере начали распространять рекламу якобы от имени компании. Это мошенники, поэтому не стоит открывать ссылку или выполнять другие действия.

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Сегодня появилась информация о еще одном мошенническом праздничном розыгрыше. На этот раз о елках якобы от "Новой почты" и известного производителя напитков,

– говорится в предупреждении компании.

Мошенническое рекламное объявление уже распространило более 40 каналов в Телеграмме, и оно набирает масштабы. Компания отмечает, что не имеет к этой информации никакого отношения и просит украинских граждан быть бдительными.

Все объявления компания "Новая почта" публикует на своем сайте и других собственных каналах коммуникации с аудиторией. Что касается телеграмм-каналов, то многие из них ведут анонимные авторы, и упоминание популярной компании сделано только для того, чтобы люди обратили внимание на мошенническое сообщение.

"Они сознательно используют упоминание компании как кликбейт в рекламе, за которую берут деньги, и чем вводят в заблуждение своих подписчиков", – подчеркнули в "Новой почте".