Шахраї розсилають рекламу нібито від "Нової пошти"

Як повідомили у "Новій пошті", телеграм-каналами та каналами у Вайбері почали поширювати рекламу нібито від імені компанії. Це шахраї, тому не варто відкривати посилання або виконувати інші дії.

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Сьогодні з'явилася інформація про ще один шахрайський святковий розіграш. Цього разу про ялинки нібито від "Нової пошти" та відомого виробника напоїв,

– йдеться у попередженні компанії.

Шахрайське рекламне оголошення вже поширили понад 40 каналів у Телеграм, і воно набирає масштаби. Компанія наголошує, що не має до цієї інформації жодного стосунку та просить українських громадян бути пильними.

Усі оголошення компанія "Нова пошта" робить на своєму сайті та інших власних каналах комунікації з аудиторією. Що стосується телеграм-каналів, то багато з них ведуть анонімні автори, і згадка популярної компанії зроблена лише для того, щоб люди звернули увагу на шахрайське повідомлення.

"Вони свідомо використовують згадку про компанію як клікбейт у рекламі, за яку беруть гроші, та чим вводять в оману своїх підписників", – наголосили у "Новій пошті".