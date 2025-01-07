"Новая почта" установила электростанцию на крыше терминала: масштабные фото
"Новая Почта" объявила о завершении строительства новой электростанции мощностью 1 МВт, установленной на крыше своего инновационного терминала в Киеве. Компания инвестировала 14 миллионов гривен в этот проект.
Мегаваттная электростанция на крыше
О размещении электростанции сообщил совладелец компании Владимир Поперешнюк, информирует 24 Канал.
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Отмечено, что на крыше Киевского инновационного терминала Новой почты заработала мегаваттная электростанция. Поле солнечных панелей размещено на площади в на площади в 5000 квадратных метров.
Окупаемость проекта
"Проект обошелся нам в 14 миллионов гривен, ожидаемая окупаемость – 3 года.", – написал Поперешнюк.
По его словам, вскоре компания планирует установить промышленные системы бесперебойного питания и оборудование для хранения электроэнергии.
В проект инвестировали 14 миллионов гривен / Фото из фейсбука Поперешнюка
При этом уточнил, что "залогом инвестиций" в строительство СЭС стало, в частности, отмена налога на добавленную стоимость для импортного энергооборудования.