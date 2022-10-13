Не тратят попусту время: "Новая почта" возобновила работу в деоккупированных населенных пунктах Херсонщины

Украинские почтовые операторы продолжают появляться на освобожденных территориях едва ли не сразу после ВСУ. Так, "Новая почта" с 10 октября возобновила работу в нескольких населённых пунктах Херсонщины.

Речь идет, в частности, о Высокополье, Великой Александровке и Архангельском. Сейчас почтовый оператор работает там в формате мобильных отделений.

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Как "Новая почта" работает на деоккупированной Херсонщине

Согласно заявлению компании, жители Великой Александровки, Высокополья и Архангельского, а также приближенных населенных пунктов смогут получать и отправлять посылки весом до 30 килограммов.

При этом наличные за оплату услуг пока не принимаются. Рассчитаться за доставку можно онлайн с помощью программы "Новой почты". В то же время график работы мобильных отделений оператора выглядит пока что так:

Высокополье – с 14:30 до 15:30 на улице Вызволителей;

Большая Александровка – с 11:00 до 12:00 на улице Братской;

Архангельское – с 13:00 до 14:00 на улице Тараса Шевченко.

Вместе с тем "Новая почта" отмечает, что на деоккупированных территориях иногда нет электроэнергии и интернет-связи. Напомним, что в сентябре "Новая почта" открылась в Чугуеве и Балаклее, чуть ли не сразу после деоккупации населенных пунктов Харьковщины. Чуть позже мобильное отделение почтового оператора заработало и в Изюме.