"Новая почта" разработала новое поколение почтоматов
16 октября 2024, 09:39Читати новину українською
Источник:Новая почта
"Новая почта" усовершенствовала свои почтоматы и уже начала их устанавливать. Теперь они более подготовлены к отключениям света.
Новые почтоматы
Новые почтоматы от "Новой почты" уже можно найти в Украине.
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Мы знаем, что многие обожают почтоматы, поэтому совершенствуем, чтобы ты мог пользоваться ими при любых ситуациях,
– написали в компании.
Новая модель имеет следующие особенности:
- благодаря солнечным панелям и аккумулятору, они могут работать до 16 часов с полной нагрузкой и без дополнительной зарядки;
- почтомат имеет зарядные устройства для 12 телефонов;
- он раздает Wi-Fi;
- оснащен антивандальной защитой для безопасности твоей посылки.