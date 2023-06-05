"Новая почта" вышла на рынок еще одной страны

Украинская компания продолжает развивать свой бизнес в Европе. Очередной страной, где теперь будет предоставлять свои услуги "Новая почта", стала Чехия

Украинский оператор почтовых услуг в Чехию успел открыть свои отделения в трех странах Европы. Речь идет о Польше, Литве и Молдове. Кроме того, в последней также на рынок вышла финансовая компания NovaPay.

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"Новая почта" продолжает расширять бизнес в Европе

Первое отделение в Чехии компания открыла в Праге. Найти "Новую почту" в столице этой страны можно найти по адресу Pod Višňovkou 1664/29. Компания предлагает следующие услуги:

Ежедневный прием документов и посылок;

Также речь идет о грузах весом до 1000 килограмм;

Речь идет как об отправке и получении;

Срок доставки составляет 5 дней.

Украинская компания планирует открыть еще несколько отделений в Чехии до конца этого года. Среди городов выделяют Прагу и Брно. Кроме того, "Новая почта" имеет целью инвестировать в развитие на чешском рынке. 3 миллиона крон.

"Новая почта" также определила тарифные планы по доставке из Украины в Чехию. Речь идет о таких суммах:

Документы – 250 гривен ;

; Посылки до 2 килограмм – 400 гривен ;

; Посылки до 10 кг 600 гривен;

Посылки до 30 килограммов 1200 гривен ;

; Грузы от 31 килограмма до 1000 килограммов 40 гривен за 1 килограмм веса.

Напомним, что Украина передала иностранным партнерам перечень более чем на 30 российских компаний, которые производят дроны и ракеты. Официальный Киев просит ввести санкции против них.