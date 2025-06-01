Новые вкусности в McDonald's: Grimace и шоколадный мини-донат – когда появятся в меню
- McDonald's в Украине анонсировал новинки: шоколадный мини-донат, вдохновленный вкусами Дубая, появится завтра за 42 гривны.
- Вскоре в меню появится милкшейк с лесными ягодами "Grimace", который будет стоить 98 гривен.
McDonald's анонсировал вкусные новинки, которые вскоре появятся в украинском меню. Уже завтра украинцы смогут попробовать шоколадный мини-донат, вдохновленный вкусами Дубая.
В McDonald's две новинки
А чуть позже в ассортимент добавят и яркий милкшейк с лесными ягодами под названием "Grimace". На странице в инстаграм McDonald's пока информации немного. Что известно о новинках, рассказывает 24 Канал.
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В компании намекают яркими картинками и видео. Обещают, что будет вкусно.
Когда появятся новинки
В то же время в телеграмм-каналах появилась информация, что в меню добавляют донат и милкшейк.
Дубайский шоколадный мини-донат появится уже завтра, а милкшейк с лесными ягодами "Grimace" вскоре,
– говорится в сообщении.
В TikTok уже распространяют видео, где украинцы делятся впечатлениями после того, как попробовали новинку. Они рассказали, что ягодный милкшейк стоит 98 гривен, подают его в особом стакане в стиле "Grimace".
А дубайский шоколадный мини-донат стоит 42 гривны.
К слову, всего несколько дней назад McDonald's сообщил о новом вкусе макфлури – фисташку. И вот, снова порадовали любителей сладкого.