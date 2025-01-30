Новошахтинский нефтеперерабатывающий завод в России остановил работу после атак

Новошахтинский нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) в Ростовской области России приостановил свою работу из-за повреждения оборудования после атак.

Что известно об остановке завода

В 2024 году предприятие переработало примерно 3 миллиона тонн нефти, хотя его максимальная мощность – 7,5 миллионов тонн в год. Об остановке работы завода сообщил руководитель Центра противодействия дезинформации (ЦПД) Андрей Коваленко, информирует 24 Канал.

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Из-за регулярных атак завод не мог работать на полную мощность. Сейчас, россияне признали, что оборудование серьезно повреждено, что привело к остановке производства.

Важно. Новошахтинский НПЗ является единственным нефтеперерабатывающим заводом в Ростовской области. Остановка предприятия может повлиять на обеспечение топливом региона и военных объектов страны-агрессора.

Ранее этот завод неоднократно становился целью ударов беспилотников, что существенно ограничивало его работу.

Больше об атаке на Новошахтинский завод

Последний удар по Новошахтинскому нефтеперерабатывающему заводу (НПЗ) произошел в ночь на 19 декабря 2023 года. Временно исполняющий обязанности губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь признал что, после атаки на территории завода произошло возгорание.

Еще тогда Коваленко сообщил, что пораженный завод играет ключевую роль в обеспечении оборонной промышленности России, что делает его стратегически важным объектом.

А 24 декабря 2023 года в сети появились спутниковые снимки, подтверждающие масштабные повреждения Новошахтинского НПЗ после атаки.