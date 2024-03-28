Все должны платить поровну или нет: правительство одобрило законопроект о новых акцизах на топливо

На прошлой неделе правительство одобрило законопроект об установлении новых акцизов, которые соответствуют минимальным европейским стандартам. Вводить их планируют с 2024 по 2028 год.

Действительно ли было такое требование от ЕС

Действительно, 22 марта Правительство проголосовало за законопроект, который поднимет акцизы на топливо до минимального европейского уровня. Такое решение аргументировано необходимостью приближения национального законодательства к законодательству ЕС, учитывая получение Украиной статуса страны-кандидата на членство в блоке. Далее проект должен пройти голосование в Раде.

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Сергей Куюн в разговоре с 24 Каналом сообщил, что такое требование действительно было, а решение было анонсировано давно.

Сергей Куюн Директор консалтинговой группы А-95 Безусловно есть. Если правительство это делает, то очевидно это мероприятие есть в плане нашего приобретения членства Украины в ЕС. Поэтому я думаю, что так оно и есть на самом деле. Высокие акцизы и налоги на топливо, особенно на ископаемое топливо является частью такой большой европейской стратегии, которая касается не только государственных финансов, но и климатической повестки. Это ожидаемый шаг, его давно анонсировали.

Это же мнение в комментарии для 24 Канала высказал Геннадий Рябцев. На его взгляд, таким образом Украина должна была продемонстрировать, что она модифицирует свое законодательство в соответствии с европейским.

Геннадий Рябцев Эксперт в области энергетики Да, это одно из требований соглашений ассоциации между Украиной и ЕС. Мы должны были в течение некоторого времени установить акцизный налог, в частности на нефтепродукты, на уровне, который является не ниже, чем минимально установленные в ЕС акцизы на бензин, дизтопливо и автогаз. И в соответствии с этим было взято обязательство, поскольку мы должны продемонстрировать, что мы гармонизировали собственное законодательство с европейским. Поскольку это директива ЕС, она должна быть имплементирована в украинское законодательство путем принятия соответствующего закона.

Удачное ли это решение

Сергей Куюн объяснил, что повышение налогообложения – это один из методов финансирования обороны. Поэтому этот законопроект является не так важным для интеграции в ЕС, как для сбора средств на армию.

Транспортный сектор и автовладельцы – это априори люди, которые имеют деньги. На самом деле в Украине вводится минимальная европейская ставка этих налогов. Но ведь в Европе есть страны, особенно на западе или странах Скандинавии, налоги в 2 – 3 раза выше, чем минимальные. И это такая разновидность налога на богатство. Если у тебя есть машина, ты используешь дороги, ты загрязняешь воздух, для тебя надо строить какие-то паркинги – то, пожалуйста, ты должен за это платить. И соответственно эти налоги идут на содержание инфраструктуры и развитие муниципального транспорта,

– сказал Куюн.

Он добавил, что деньги нужны государству уже сейчас, поэтому растягивать введение новых акцизов на 4 года не совсем целесообразно. Первый этап повышения акцизов можно было бы сделать более существенным.

Ситуация со сжиженным газом неоднозначна

Свое недовольство ситуацией со сжиженным газом очень четко выразил Сергей Куюн. На его взгляд, европейские налоги не стоит просто вводить в Украину – их надо адаптировать под наши условия.

В конечном результате акциз на автогаз будет составлять 70 евро за тысячу литров и 359 евро за бензин. То есть это в пять раз меньше. И возникает вопрос, чем сжиженный газ отличается от бензина? Это продукт нефтепереработки – и один, и другой. Я бы еще понял, если бы мы его производили и такими низкими налогами стимулировали бы людей его потреблять, но это импортный товар. Если немножко нефтехимии взять, то фактически бензин и сжиженный газ – это просто фракции нефти. Соответственно, никакой разницы нет. Это топливо не сильно помогает с экологической точки зрения. У него немножко лучшие характеристики,

– сказал он.

Куюн объяснил, что в Европе такие низкие налоги на автогаз, потому что его почти не используют в транспортной промышленности. В конце 90-х, в нулевых годах, Евросоюз пытался стимулировать использование этого энергоносителя в качестве моторного топлива, но эта программа не удалась в первую очередь из-за менталитета.

У нас люди попроще, они научились использовать газобаллонное оборудование. Оно стоит 500 – 600 долларов и в любом гараже его тебе установят. И при том, за счет низкого акциза, ты еще и начинаешь очень сильно экономить. То есть такой топливный оффшор. При том мы страна, которая на транспорте потребляет газа больше всего в мире. В 2021 году каждый третий литр моторного топлива для транспорта был сжиженным газом. Нигде в мире нет такого,

– рассказал директор "А-95".

Сергей Куюн объяснил, что в Европе нет необходимости на увеличение акциза на сжиженный газ, ведь им пользуется совсем мало людей. Однако для Украины налоги- – это прямые потери.

То есть у нас люди перешли на этот дешевый энергоноситель. Фактически сбежали от налогов больших, но никто их не заставляет платить теперь больше. Это компрометирует вообще всю затею европейскую, чтобы собирать больше денег. Не будем мы их больше собирать, потому что люди просто будут отказываться от дизельных машин, а бензиновые будут переоборудовать на сжиженные газы. Соответственно, государство не получит тех денег, на которые оно ориентируется,

– сказал эксперт.

Он выразил надежду, что эту диспропорцию нейтрализуют в парламенте, тем более, что попытки уже были. ЕС не имеет требований относительно определенных пропорций между налогами на различные типы топлива, только минимальный предел, поэтому это можно подстроить под украинские реалии, где автогаз очень популярен и соответственно, должен облагаться налогами.

Куюн предлагает довести сжиженный газ до уровня 70% от налога на бензин. Энергетическая ценность газа меньше, то есть на литре газа человек проедет меньше, чем на литре бензина. С учетом этого, должна быть разница в 30%.

Рябцев не согласился с такой позицией по автогазу и объяснил, что акцизные налоги на нефтепродукты и вообще акцизные налоги, они вводятся с точки зрения стимулирования или ограничения стимулирования тех товаров, которые считают вредными либо для здоровья человека, либо для окружающей среды.

То есть размер акцизного налога определяется не соотношением с другими налогами, а тем вредом, который может нанести человеку или окружающей среде потребление того или иного продукта. И более низкий акцизный налог на сжиженный газ определяется его меньшим влиянием на окружающую среду при использовании. И никакого отношения к соотношению, оптимальному или любому другому нет. Поэтому, например, на компримированный природный газ, который также используют как топливо, также акцизный налог устанавливается на значительно меньшем уровне. Это нормальное явление для любого европейского государства,

– объяснил он.

Рябцев также добавил, что действительно европейское потребление автогаза значительно ниже чем в Украине, но этот ресурс используют в других целях.

Почему у нас такие большие объемы потребления этого ресурса? Потому что у нас бедные потребители. У нас средний потребитель может купить за свою зарплату значительно меньше литров топлива, чем средний потребитель в Норвегии или Австрии. И именно поэтому у нас больший объем потребления. Но крупным операторам это вредит – они не могут зарабатывать больше на украинских потребителях, не выступая за искусственное ограничение рынка, или объемов рынка по сжиженному газу,

– подытожил эксперт.

Повлияют ли новые акцизы на обычных потребителей

Уже этим летом состоится первый этап повышения налогов. Если цена на нефть останется стабильной, то примерные показатели составят:

бензин – плюс 1,5 гривны;

дизель – плюс 1,2 гривны;

автогаз – 20 копеек.

Это мы говорим на сегодня, если на момент введения этого акциза, цена в мире на нефть упадет на те же 1,5 гривны, тогда никто ничего не почувствует. То есть налоговая составляющая будет расти, но что будет на ценнике – неизвестно. Если сегодня цена нефти будет 50 долларов за баррель, то мы вообще не почувствуем повышения этого акциза. Понимаем, налоговая составляющая растет, сырьевая составляющая падает. А может быть по-другому, что цена на нефть будет 100 долларов, и тогда цена взлетит не на 9 гривен, а на 20. Это тоже может быть,

– объяснил Куюн.

Если сравнить запланированные налоги на 2028 год с нынешними ценами, то подорожание топлива составит:

бензина – на 7,3 гривны за литр;

дизеля – на 9,2 гривны за литр;

автогаза – на 1 гривну за литр.

Рябцев объяснил, что пока что-то прогнозировать рано, ведь в законопроект могут внести изменения.

Это очень длительный процесс, потому что в любом случае изменение налогового законодательства возможно только дважды в год – с 1 января и с 1 июля. Поэтому, если и будет соответствующее постановление реализовано, то это только с 1 июля, а фактически с 1 августа, потому что должен быть определенный переходный период для того, чтобы вся налоговая документация была изменена. Поэтому еще ждем, что там народные депутаты скажут,

– сообщил эксперт.

Цены на топливо в апреле

Оба эксперта сошлись во мнении, что в любом случае топливо будет. Никаких проблем с поставками возникнуть не должно, а на саму стоимость повлияют мировые цены на нефть.

Мы свой вклад в эту нестабильность тоже вносим, потому что атаки на российские заводы, с одной стороны, наносят удар по выпуску нефтепродуктов, но с другой стороны высвобождаются дополнительные объемы нефти, которая идет на рынок и которая должна способствовать снижению цен. Поэтому очень много факторов неопределенности,

– сказал Куюн.

Россияне заявили, что они будут сокращать добычу в рамках договоренностей со странами ОПЕК. Это тоже должно повлиять на стоимость нефти.

Также он отметил, что сезонность и спрос уже не влияют на стоимость топлива. Надо смотреть на мировые цены на нефть, которые в последнее время сильно колеблются.

С другой стороны, кто-то сокращает добычу, как россияне, но кто-то ее увеличивает, потому что цена высокая на нефть. Это всегда стимулирует дополнительные объемы добычи. Поэтому как эта пропорция сложится, трудно сказать. Я не думаю, что будут существенные ценовые колебания,

– подытожил собеседник.

Рябцев предположил, что цены точно вырастут из-за котировок в Европе. Действительно, колебания цены на нефть скажется на стоимости топлива, ведь мы ее закупаем у других стран.

Спрос растет. То, что является стимулом для увеличения объемов продаж, автоматически на любом рынке ведет к росту цены. Но это не будет критическим ростом стоимости, то есть здесь не будет чего-то такого, что сильно изменит цены. Для недостатка топлива нет оснований, для каких-то блокировок поставок также нет оснований, потому что влияние забастовок на границе именно на нефтепродукты является искусственно завышенным, для того чтобы обосновать соответствующий рост,

– сказал эксперт.

Он спрогнозировал, что в апреле цены могут подняться на 2 – 4%, в зависимости от того, как будет меняться ситуация на рынке Восточной Европы.