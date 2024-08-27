С сентября – новые налоги: какие ФЛП могут почувствовать изменения первыми

В сентябре украинцы могут столкнуться с увеличением налогов, в частности с изменением ставок военного сбора для предпринимателей. Как отмечается, это будет сделано для дополнительного финансирования потребностей обороны.

Кого в первую очередь затронут изменения

Как рассказал нардеп Ярослав Железняк, уже в начале сентября Верховная Рада может рассмотреть обновленный законопроект о повышении налогов.

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Известно, что в законопроекте ставка военного сбора вырастет для физических лиц с 1,5% до 5%.

Кроме того, изменения почувствуют в частности и ФЛП 1,2 и 3 групп:

⁠ для ФЛП 1 и 2 группы военный сбор может составлять в размере 10% от минимальной зарплаты,

военный сбор может составлять в размере 10% от минимальной зарплаты, ⁠для предпринимателей, использующих 3 группу единого налога, могут установить военный сбор в размере 1%,

единого налога, могут установить военный сбор в размере 1%, также возможно введение ежемесячных авансовых взносов для АЗС.

Что изменилось в законопроекте

Среди новых изменений в тексте законопроекта, обсуждаемого в Комитете Верховной Рады Украины по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики, добавились:

⁠ставки налога на прибыль для банков в размере 50% на 2024 год,

ставки налога на прибыль для финансовых компаний до 25%,

ежемесячная отчетность по НДФЛ.

Важно! Глава профильного комитета Даниил Гетманцев сообщил, что положение законопроекта еще обсуждается, а данные по обновленной публикации закона – преждевременные. Следовательно, по его словам, обновленный законопроект не предусматривает повышения НДС.