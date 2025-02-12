Новые нормы торговли ввели в Украине – что изменится в магазинах

Кабинет Министров Украины утвердил новые правила торгового обслуживания населения, которые направлены на усиление защиты прав потребителей и адаптацию бизнеса к современным условиям.

Что изменится для потребителей и бизнеса

Документ устанавливает четкие нормы для предпринимателей, в частности в сфере электронной коммерции. Новые правила вступят в силу после завершения военного положения, когда заработает обновленный закон о защите прав потребителей, информирует 24 Канал со ссылкой на Министерство экономики.

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Особое внимание уделено доступности торговых заведений, прозрачности информации о товарах и услугах, а также безопасности потребителей.

Доступность магазинов и ресторанов

Обязательные пандусы, специальные парковочные места и помощь персонала для лиц с инвалидностью и маломобильных групп населения.

Расширенный доступ к информации

Покупатели смогут получать больше данных о товарах и продавцах через QR-коды в уголках потребителя или в печатной форме.

Организация работы магазинов

Торговые заведения должны обустроить помещения или специальные места для хранения личных вещей работников.

Требования к сетевой торговле

Компании, работающих в этом сегменте, обязаны иметь складские помещения и обеспечивать прозрачное взаимодействие с покупателями.

Стандарты метрологии

Весы и другие измерительные приборы должны соответствовать законодательным требованиям по точности.

Безопасность товаров

Запрещено продавать предметы, которые напоминают пищу, но не предназначены для потребления, во избежание рисков для детей.

Цель нововведений

Заместитель министра экономики Татьяна Бережная отметила, что обновленные правила направлены на создание прозрачных условий для торговли, содействие честной конкуренции и предотвращение коррупции.

Изменения также ориентированы на повышение качества сервиса и соответствие современным потребностям общества, особенно в контексте электронной коммерции и безбарьерности.

После завершения военного положения эти правила станут обязательными для выполнения всеми предприятиями, осуществляющих торговую деятельность в Украине.