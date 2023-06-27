Европейский Союз планирует разрешить Венгрии импортировать товары и услуги, необходимые для обслуживания вагонов метро в столице страны. Добавляют, что официальному Будапешту удалось получить соответствующее разрешение от Европейской комиссии.

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Венгрия получила новые привилегии от ЕС

Сообщают, что последний одобренный в ЕС пакет санкций будет содержать несколько исключений. Речь идет о стекле, некоторых видах оборудования и некоторых клапанах, которые используют для обслуживания метро. Это также касается технической помощи. В целом отмечают, что Венгрия сможет покупать или получать 14 категорий товаров.

В Будапешт услуги по обслуживанию вагонов метро предоставляет российская компания ОАО "Метровагонмаш", которая в 2017 году обновила поезда будапештской линии.

Однако за эти годы четверть этих вагонов вышли из строя в связи с проблемами с качеством. В то же время, следует учитывать, что против российской компании США ввели санкции еще в начале 2023 года.