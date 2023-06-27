Європейський Союз планує дозволити Угорщині імпортувати товари та послуги, які необхідні для обслуговування вагонів метро у столиці країни. Додають, що офіційному Будапешту вдалося отримати відповідний дозвіл від Європейської комісії.

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Повідомляють, що останній пакет санкцій, який схвалили в ЄС, буде містити кілька винятків. Йдеться про скло, певні види обладнання та деяких клапанів, які використовують для обслуговування метро. Також це стосується технічної допомоги. Загалом зазначають, що Угорщина зможе купувати або отримувати 14 категорій товарів.

У Будапешті послуги з обслуговування вагонів метро надає російська компанія ВАТ "Метровагонмаш", яка у 2017 році оновила потяги будапештської лінії.

Проте за ці роки чверть із цих вагонів вийшли з ладу у зв'язку з проблемами з якістю. Водночас варто враховувати, що проти російської компанії США запровадили санкції ще на початку 2023 року.