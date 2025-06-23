В Хмельницком на маршрутах новые украинские троллейбусы: все о проекте на 16 миллионов евро
- Хмельницкий получил 5 новых троллейбусов из 44, произведенных украинской корпорацией "Эталон", в рамках проекта обновления городского транспорта стоимостью более 16 миллионов евро.
- Проект поддерживается Европейским банком реконструкции и развития, включая кредит в 10,6 млн евро и грант в 4,45 млн евро, и способствует развитию украинского машиностроения, привлекая более 50 украинских предприятий.
Хмельницкий получил первые 5 троллейбусов из 44, которые производит украинская корпорация "Эталон" в рамках программы обновления городского транспорта.
Развитие украинского машиностроения
Об этом сообщил народный депутат Дмитрий Кисилевский. По его словам, каждый троллейбус – результат сотрудничества более 50 украинских предприятий из разных регионов, информирует 24 Канал.
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"Это не просто закупка техники для одного города – это поддержка всего украинского машиностроения", – подчеркнул он.
Новый общественный транспорт соответствует современным стандартам, в частности имеет низкий пол для удобной посадки, GPS-трекеры, камеры видеонаблюдения и функцию автономного хода.
Отмечают, что 34 троллейбуса смогут проезжать до 2 километров без подключения к контактной сети, остальные – до 20 километров, что позволит запускать маршруты даже в районах без линий питания.
Стоимость проекта
Проект реализуется при поддержке Европейского банка реконструкции и развития: 10,6 млн евро в виде кредита и еще 4,45 миллионов евро – как грант, в частности от ЕС. Общая стоимость проекта – более 16 миллионов евро.
Справочно. В 2024 году корпорация "Эталон" стала победителем тендера на поставку новых троллейбусов в Хмельницкий, а также представила свой первый электробус "Мальва-Электро", который может проехать до 200 километров на одном заряде и перевозить 53 пассажиров. По итогам года компания реализовала около 250 автобусов.