Розвиток українського машинобудування

Про це повідомив народний депутат Дмитро Кисилевський. За його словами, кожен тролейбус – результат співпраці понад 50 українських підприємств з різних регіонів, інформує 24 Канал.

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"Це не просто закупівля техніки для одного міста – це підтримка всього українського машинобудування", – наголосив він.

Новий громадський транспорт відповідає сучасним стандартам, зокрема має низьку підлогу для зручної посадки, GPS-трекери, камери відеоспостереження та функцію автономного ходу.

Зазначають, що 34 тролейбуси зможуть проїжджати до 2 кілометрів без підключення до контактної мережі, решта – до 20 кілометрів, що дозволить запускати маршрути навіть у районах без ліній живлення.

Вартість проєкту

Проєкт реалізується за підтримки Європейського банку реконструкції та розвитку: 10,6 млн євро у вигляді кредиту та ще 4,45 мільйонів євро – як грант, зокрема від ЄС. Загальна вартість проєкту – понад 16 мільйонів євро.

Довідково. У 2024 році корпорація "Еталон" стала переможцем тендеру на постачання нових тролейбусів до Хмельницького, а також презентувала свій перший електробус "Мальва-Електро", який може проїхати до 200 кілометрів на одному заряді та перевозити 53 пасажирів. За підсумками року компанія реалізувала близько 250 автобусів.