Развитие украинского машиностроения

Об этом сообщил народный депутат Дмитрий Кисилевский. По его словам, каждый троллейбус – результат сотрудничества более 50 украинских предприятий из разных регионов, информирует 24 Канал.

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"Это не просто закупка техники для одного города – это поддержка всего украинского машиностроения", – подчеркнул он.

Новый общественный транспорт соответствует современным стандартам, в частности имеет низкий пол для удобной посадки, GPS-трекеры, камеры видеонаблюдения и функцию автономного хода.

Отмечают, что 34 троллейбуса смогут проезжать до 2 километров без подключения к контактной сети, остальные – до 20 километров, что позволит запускать маршруты даже в районах без линий питания.

Стоимость проекта

Проект реализуется при поддержке Европейского банка реконструкции и развития: 10,6 млн евро в виде кредита и еще 4,45 миллионов евро – как грант, в частности от ЕС. Общая стоимость проекта – более 16 миллионов евро.

Справочно. В 2024 году корпорация "Эталон" стала победителем тендера на поставку новых троллейбусов в Хмельницкий, а также представила свой первый электробус "Мальва-Электро", который может проехать до 200 километров на одном заряде и перевозить 53 пассажиров. По итогам года компания реализовала около 250 автобусов.