Российский бизнес снова пострадает: какой новый удар готовит Кремль

В России планируют обложить крупные компании дополнительным "налогом на сверхприбыль". И это несмотря на предложение от российских олигархов внести деньги в бюджет на финансирование войны против Украины.

Что готовят в России для бизнеса?

По итогам 2025 года, Кремль стремится ввести новый налог на фоне растущего дефицита бюджета и финансового давления, который связан с войной, о чем сообщает Служба внешней разведки.

Ставка налога может составить до 20%. А это вдвое больше, чем во время предыдущей кампании – в 2023 году.

Речь идет о налогообложении части прибыли за 2025 год, которая превышает средний уровень за 2018 – 2019 годы. Этот период использовался как база при сборе сверхприбылей за 2021 – 2022 годы.

Обратите внимание! Прошлый налог на сверхприбыли принес российскому бюджету около 318,8 миллиардов рублей.

От уплаты налога были освобождены нефтегазовые и угольные компании. В то же время основная нагрузка легла на предприятия, которые:

занимались добычей руд, редких металлов, фосфоритов, производством чугуна, проката, труб, цветных металлов;

бизнесов, которые работали в сфере торговли.

Инициатива нового сбора появилась на фоне ухудшения финансовой ситуации на России,

– объяснили в разведке.

По данным российского Минфина, в первом квартале 2026 года дефицит бюджета России превысил годовой план на 20%. Он достиг 4,576 триллиона рублей при запланированных на год 3,786 триллиона.

Важно! России прогнозируют большие проблемы с бюджетом. Ожидается, что дефицит может вдвое превысить запланированные 3,8 триллиона рублей. А российский бюджет может по итогам 2026 года недополучить до 2 триллионов рублей нефтегазовых доходов. Об этом писали в "The Moscow Times".

Следует отметить еще и падение нефтегазовых доходов на 45,4% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года.

Экономисты отмечают, что даже потенциальные дополнительные доходы от экспорта энергоносителей не смогут перекрыть дефицит бюджета,

– отметили в СВР Украины.

В связи с этим вынужден искать новые источники наполнения казны, в частности за счет того бизнеса, который еще пока сохраняет прибыльность.

