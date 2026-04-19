Российский бизнес снова пострадает: какой новый удар готовит Кремль
В России планируют обложить крупные компании дополнительным "налогом на сверхприбыль". И это несмотря на предложение от российских олигархов внести деньги в бюджет на финансирование войны против Украины.
Что готовят в России для бизнеса?
По итогам 2025 года, Кремль стремится ввести новый налог на фоне растущего дефицита бюджета и финансового давления, который связан с войной, о чем сообщает Служба внешней разведки.
Ставка налога может составить до 20%. А это вдвое больше, чем во время предыдущей кампании – в 2023 году.
Речь идет о налогообложении части прибыли за 2025 год, которая превышает средний уровень за 2018 – 2019 годы. Этот период использовался как база при сборе сверхприбылей за 2021 – 2022 годы.
Обратите внимание! Прошлый налог на сверхприбыли принес российскому бюджету около 318,8 миллиардов рублей.
От уплаты налога были освобождены нефтегазовые и угольные компании. В то же время основная нагрузка легла на предприятия, которые:
- занимались добычей руд, редких металлов, фосфоритов, производством чугуна, проката, труб, цветных металлов;
- бизнесов, которые работали в сфере торговли.
Инициатива нового сбора появилась на фоне ухудшения финансовой ситуации на России,
– объяснили в разведке.
По данным российского Минфина, в первом квартале 2026 года дефицит бюджета России превысил годовой план на 20%. Он достиг 4,576 триллиона рублей при запланированных на год 3,786 триллиона.
Важно! России прогнозируют большие проблемы с бюджетом. Ожидается, что дефицит может вдвое превысить запланированные 3,8 триллиона рублей. А российский бюджет может по итогам 2026 года недополучить до 2 триллионов рублей нефтегазовых доходов. Об этом писали в "The Moscow Times".
Следует отметить еще и падение нефтегазовых доходов на 45,4% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года.
Экономисты отмечают, что даже потенциальные дополнительные доходы от экспорта энергоносителей не смогут перекрыть дефицит бюджета,
– отметили в СВР Украины.
В связи с этим вынужден искать новые источники наполнения казны, в частности за счет того бизнеса, который еще пока сохраняет прибыльность.
Что еще следует знать о российском бизнесе?
- Бизнес России "достиг" антирекорда за два десятилетия. По итогам первого квартала 2026 года, индекс предпринимательской уверенности в розничной торговле упал до минимума с 2006 года.
- В частности российские магазины массово закрываются. Причиной является в частности повышение налогов. И согласно прогнозам, 2026 год станет для россиян хуже, чем 2025 год.