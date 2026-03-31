Почему в России растет неодобрение к Путину?

О том, какие факторы вызывают недовольство в российском обществе, говорится в сообщении Службы внешней разведки.

Смотрите также Россия не прекращает атаковать Нафтогаз: враг нанес удар по одному из регионов

По результатам мартовского опроса "Левада-центра" в Кремле фиксируют постепенное и регулярное уменьшение доверия к власти и президенту.

По сравнению с ноябрем 2025 года доля россиян, оценивающих ситуацию в государстве, как негативную, выросла до 24% (+ 6%). В то же время сократилась и доля тех, кто считает, что страна идет правильным путем. Сейчас это 61% граждан и показатель меньше на 13 процентных пунктов, чем был во время прошлого опроса.

По рейтингам Путина, в разведке отмечают, что показатель снизился на 7 процентных пунктов. В то же время уровень неодобрения вырос до 15%. Аналогичная статистика по отношению к правительству и губернаторам. Уровень поддержки постепенно уменьшается, а неодобрение – растет.

Во Всероссийском центре изучения общественного мнения (ВЦИОМ) фактически подтверждают данные "Левада-центра":

20,1% респондентов не доверяют президенту;

18,3% граждан заявили о неодобрении деятельности Путина.

Заметьте! Исследования показывают, что основное различие в ответах респондентов связано с их возрастом. Так, старшие люди относятся к власти и президенту более лояльно. Зато молодежь – значительно чаще критикует власть.

Среди основных факторов, увеличивающих недоверие:

налоговая политика и финансовая нагрузка на людей;

ограничение доступа к интернету;

усталость от российско-украинской войны.

Как объясняет разведка, на таком фоне граждане чувствуют социальную несправедливость. В то же время эти факторы влияют на жизнь экономически. Поэтому даже когда власть принимает стабилизационные меры – люди не доверяют и воспринимают это как негативные действия.

Известно в частности, что социологи фиксируют в России "инерционную лояльность". Это показатель, при котором фактические высокие рейтинги сохраняются, однако реальная ситуация меняется. Ведь уменьшается социальная база.

Именно так, экономика России становится более уязвимой для точечных кизовых ситуаций. И информационный контроль тоже не помогает, потому что доля тех, кто не воспринимает официальные нарративы соответственно начала увеличиваться.

Що ще потрібно знати про економіку Росії?

Ранее издание The Moscow Times сообщало, что в течение 2025 года более половины крупных компаний РФ фиксировали уменьшение доходов.

Только 19% всех предпринимателей имели возможность на инвестиции в подвешенном режиме. Что же касается 33%, или каждой третьей компании, – инвестиции уменьшили "существенно". В то же время еще 15% предпринимателей полностью заморозили все проекты.

Единственная видимая сегодня перспектива для многих предприятий – сокращение производства, сотрудников, а в самых критических ситуациях, к сожалению, и банкротство,

– отметил Александр Мурычев, вице-президент РСПП.

В то же время, по информации Росстата, январь-ноябрь 2025 года был для российского бизнеса не лучшим периодом. Приботок компаний с учетом убытков снизился на 5,5% до 25,43 триллиона рублей.

Едва ли не больше всего пострадали нефтегазовые компании, которые потеряли 55% прибыли. На втором месте – автопроизводители, где потеряли четверть заработка. А вот угольные компании установили рекорд по сальдовым убыткам – 334 334,9 9 миллиарда рублей.

Как война в Иране влияет на Россию?