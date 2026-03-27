Об этом сообщает Reuters со ссылкой на два своих источника.
Почему Россия углубляет сотрудничество с Индией?
По словам собеседников агентства, если Индия решит реализовать соглашение, переговоры могут быть завершены в течение нескольких недель. Сейчас обе стороны уже обсуждают дополнительное увеличение поставок российской нефти, которое может удвоить объемы импорта в Индию по сравнению с январем 2026 года.
Индия не закупала СПГ у России с начала полномасштабной войны в Украине. Однако после отказа Европы от российских энергоносителей основными покупателями российской нефти и газа стали Индия и Китай, на которые приходится около 80% экспорта.
Обратите внимание! Рост цен на энергоносители дополнительно стимулирует экономические интересы Москвы. Так, после ударов США и Израиля по газовому месторождению "Южный Парс" в Иране цены на нефть выросли с примерно 70 до более 100 долларов за баррель. Доходы российского бюджета от нефти и газа могут вырасти на 70% в апреле по сравнению с мартом.
Отмечается, что договоренность о подготовке соглашения по СПГ достигнута во время встречи 19 марта между заместителем министра энергетики России Павлом Сорокиным и министром нефти и газа Индии Хардипом Сингхом Пури. Индия уже обратилась к США относительно возможного освобождения от санкций для реализации закупок российского СПГ.
Российская сторона также заинтересована в расширении сотрудничества с Индией в электропередачах и авиасообщении. 96% торговых операций между странами теперь проводятся в рублях и рупиях.
Что известно о ситуации с газом в мире?
Война в Иране резко сократила поставки сжиженного природного газа. Из-за блокады Ормузского пролива и ударов по Катару мировые объемы могут упасть на 35 миллионов тонн. Цены в Азии подскочили на 143%, побуждая страны искать альтернативы и внутренние ресурсы.
Из-за блокады Ормузского пролива Индия впервые с 2019 года закупает сжиженный нефтяной газ у Ирана. Партия газа судном Aurora направляется в порт Мангалуру и будет распределена между Indian Oil Corp, Bharat Petroleum и Hindustan Petroleum.
Уровень газа в хранилищах Нидерландов упал до рекордных 5,8% из-за высоких цен и перебоев на Ближнем Востоке. Gasunie не прогнозирует, когда их удастся полностью наполнить, но поставки пока стабильное, а правительство готово вмешаться через энергетическую компанию EBN.