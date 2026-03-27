Про це повідомляє Reuters із посиланням на два свої джерела.

Дивіться також Росія довго це відтягувала: політолог розкрив, до яких змін почав готуватися Кремль

Чому Росія поглиблює співпрацю з Індією?

За словами співрозмовників агентства, якщо Індія вирішить реалізувати угоду, переговори можуть бути завершені протягом кількох тижнів. Зараз обидві сторони вже обговорюють додаткове збільшення постачань російської нафти, яке може подвоїти обсяги імпорту до Індії порівняно з січнем 2026 року.

Індія не закуповувала ЗПГ у Росії від початку повномасштабної війни в Україні. Однак після відмови Європи від російських енергоносіїв основними покупцями російської нафти та газу стали Індія та Китай, на які припадає близько 80% експорту.

Зауважте! Зростання цін на енергоносії додатково стимулює економічні інтереси Москви. Так, після ударів США та Ізраїлю по газовому родовищу "Південний Парс" в Ірані ціни на нафту зросли з приблизно 70 до понад 100 доларів за барель. Доходи російського бюджету від нафти й газу можуть зрости на 70% у квітні порівняно з березнем.

Зазначається, що домовленість про підготовку угоди з ЗПГ досягнута під час зустрічі 19 березня між заступником міністра енергетики Росії Павлом Сорокіним та міністром нафти й газу Індії Хардіпом Сінгхом Пурі. Індія вже звернулася до США щодо можливого звільнення від санкцій для реалізації закупівель російського ЗПГ.

Російська сторона також зацікавлена в розширенні співпраці з Індією в електропередачах та авіасполученні. 96% торгівельних операцій між країнами тепер проводяться в рублях і рупіях.

Що відомо про ситуацію з газом у світі?