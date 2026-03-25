Куди спрямують іранський газ?

На такий крок Індія пішла після того, як США тимчасово зняли санкції на нафту Тегерана, пише Reuters.

Раніше Індія уникала закупівель енергоносіїв в Ірану під тиском західних санкцій. З 2019 року країна не купувала іранського газу, однак через нинішній дефіцит змушена шукати нових постачальників.

За даними аналітичної компанії LSEG, танкер з іранським газом спочатку прямував до Китаю.

Однак наразі відомо, що підсанкційне судно Aurora найближчим часом має прибути до порту Мангалуру, що на західному узбережжі Індії.

Іранський вантаж LPG розподілять між трьома індійськими постачальниками палива:

Indian Oil Corp (IOC);

Bharat Petroleum Corp (BPCL);

та Hindustan Petroleum Corp (HPCL).

Водночас офіційні особи в Індії заявляють, що їм не відомо про закупівлю вантажів в Ірану.

Ніяких завантажених вантажів з Ірану немає, ми про це не чули,

– заявив у середу спеціальний секретар міністерства транспорту Раджеш Кумар Сінха.

Зауважте! Тим часом джерела стверджують, що Індія розглядає можливість купівлі додаткових вантажів іранського LPG.

Як Індія постраждала від дефіциту газу?

Індія серйозно постраждала від перебоїв із постачанням нафти і газу через Ормузьку протоку після початку війни США та Ізраїлю проти Ірану.

Уряд країни навіть оголосив про запровадження надзвичайних заходів в енергетиці через дефіцит газу, пише Reuters.

Газ віднедавна розподіляють між пріоритетними сферами залежно від його наявності:

Найвищий пріоритет отримали постачання газу для домогосподарств та автомобілів (паливо для перевезень) – вони забезпечуватимуться на 100%.

Друге місце займають заводи з виробництва добрив, яким постачатиметься 70% необхідного газу.

Постачання для чайної промисловості, виробничих та інших промислових споживачів будуть підтримуватися на рівні 80%.

Малі промислові та комерційні клієнти йдуть четвертими за пріоритетністю – вони отримають також 80% газових поставок.

Важливо! Надзвичайний стан увели після того, як Катар, який забезпечує близько 20% газу у світі, зупинив виробництво на найбільшому заводі СПГ через іранські атаки.

