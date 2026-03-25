Куда направят иранский газ?

На такой шаг Индия пошла после того, как США временно сняли санкции на нефть и нефтепродукты Тегерана, пишет Reuters.

Ранее Индия избегала закупок энергоносителей у Ирана под давлением западных санкций. С 2019 года страна не покупала иранского газа, однако из-за нынешнего дефицита вынуждена искать новых поставщиков.

По данным аналитической компании LSEG, танкер с иранским газом сначала направлялся в Китай.

Однако сейчас известно, что подсанкционное судно Aurora в ближайшее время должно прибыть в порт Мангалуру, что на западном побережье Индии.

Иранский груз LPG распределят между тремя индийскими поставщиками топлива:

Indian Oil Corp (IOC);

Bharat Petroleum Corp (BPCL);

и Hindustan Petroleum Corp (HPCL).

В то же время официальные лица в Индии заявляют, что им не известно о закупке грузов у Ирана.

Никаких загруженных грузов из Ирана нет, мы об этом не слышали,

– заявил в среду специальный секретарь министерства транспорта Раджеш Кумар Синха.

Заметьте! Между тем источники утверждают, что Индия рассматривает возможность покупки дополнительных грузов иранского LPG.

Как Индия пострадала от дефицита газа?

Индия серьезно пострадала от перебоев с поставками нефти и газа через Ормузский пролив после начала войны США и Израиля против Ирана.

Правительство страны даже объявило о введении чрезвычайных мер в энергетике из-за дефицита газа, пишет Reuters.

Газ с недавних пор распределяют между приоритетными сферами в зависимости от его наличия:

Самый высокий приоритет получили поставки газа для домохозяйств и автомобилей (топливо для перевозок) – они будут обеспечиваться на 100%.

Второе место занимают заводы по производству удобрений, которым будет поставляться 70% необходимого газа.

Поставки для чайной промышленности, производственных и других промышленных потребителей будут поддерживаться на уровне 80%.

Малые промышленные и коммерческие клиенты идут четвертыми по приоритетности – они получат также 80% газовых поставок.

Важно! Чрезвычайное положение ввели после того, как Катар, который обеспечивает около 20% газа в мире, остановил производство на крупнейшем заводе СПГ из-за иранских атак.

Какие санкции ослабили США?